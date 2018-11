Lily z udarno zgodbo v biografiji užalila očeta, da z njo noče več govoriti

Pevka Lily Allen je nedavno izdala biografsko knjigo My Thoughts Exactly (Točno to se mislila), zdaj pa je razkrila, da že vse od izdaje ni govorila z očetom, ki se ne strinja z eno od zgodb v knjigi.

V njej je namreč Lily zapisala, da je imel "srčni napad, ki ga je povzročil kokain" na festivalu Glastonbury, ko je bila stara 13 let. Potem ji je oče napisal sporočilo, v katerem je trdil, da to ni bilo res in da je imel pravzaprav "akutno zastrupitev s hrano"."Opravičila sem se mu, češ da sem mislila, da je bilo tako, da se jaz tako spominjam, sam pa mi tudi ni nikoli razložil, a je to zdaj zanikal," je dejala.