Lin-Manuel Miranda o pomanjkljivi reprezentaciji v novem filmu: Žal mi je

Igralec in scenarist Lin-Manuel Miranda se je moral po premieri novega filma In the Heights odzvati na številne kritike afrolatinoameriške skupnosti, ki meni, da v filmu ni zadostno predstavljena. Miranda se je v daljšem zapisu na Twitterju opravičil za nastalo situacijo in obljubil, da bo pri prihodnjih projektih upošteval vse kritike.

V ameriških kinematografih se je pred kratkim premierno predstavil film In the Heights, ki je nastal po istoimenskem muzikalu iz leta 2008. Zgodba, pod katero se je podpisal igralec in scenarist Lin-Manuel Miranda, spremlja karibsko skupnost, ki živi na ulici Heights v New Yorku in se sooča s spreminjanjem ulic v turistične predele višjega razreda oziroma gentrifikacijo.

Lin-Manuel Miranda se je opravičil za pomanjkljivo reprezentacijo v filmu.

Film, ki so ga številni oboževalci muzikala težko pričakovali, je številne razočaral predvsem zaradi pomanjkanja igralcev z afrolatinoameriškimi koreninami. Igralec se je na kritike odzval z dolgim zapisom, v katerem je med drugim zapisal, da je zgodbo za muzikal napisal ravno zaradi tega, ker se ni počutil videnega: "Opazil sem, da številni Afrolatinoameričani temnejše polti niso dovolj reprezentirani v filmu, predvsem med glavnimi igralci. Zavedam se pomembnosti reprezentacije te skupnosti, ki smo jo v filmu tako močno želeli prikazati. Kljub trudu, da bi zgradili mozaik skupnosti, nismo zadostili pričakovanjem. Žal mi je."

Kritike filma je zmotilo predvsem dejstvo, da so glavne vloge dobili Afrolatinoameričani svetlejše polti, medtem ko so pripadniki skupnosti s temnejšo poltjo dobili stranske vloge in tako ostali v ozadju. Med glasnejšimi kritiki je bila tudi ustanoviteljica spletne strani Black Girl Gamers, Jay-Ann Lopez, ki je ustvarila skupnost za temnopolte igralke videoiger. V objavi na Twitterju je dejala, da je sita filmov, ki temnopolte Afr-latinoameričane uporabljajo kot ozadje. "Katerega koli od likov bi lahko upodobil tudi Afrolatinoameričan temnejše polti. Ustreznih igralcev je veliko, predvsem v New Yorku, zato se sprašujem, zakaj niti ene od glavnih vlog ni dobila temnopolta oseba."

V pogovor o reprezentaciji se je na spletu vključil tudi igralec Wilson Cruz, znan po vlogi Rickieja Vasqueza v filmu Moje tako imenovano življenje, in zapisal, da se s kritikami sicer strinja, a da gre pri tem za večji problem: "Ena od težav premajhne reprezentacije te skupine je ta, da smo razočarani vsakič, ko ni predstavljen vsak aspekt in niansa naše kompleksne kulture. Noben film ali televizijska serija ne more prikazati vsega, zato je še toliko bolj potrebna pogostejša reprezentacija." Režiser filma In The Heights, Jon M. Chu, je ob vprašanju o reprezentacijiza za ameriške medije sprva dejal, da se bo moral o dotični temi še podučiti, kasneje pa dodal, da so iskali zasedbo, ki bi ustrezala vlogam, a da se zaveda, da bi lahko vključil več temnopoltih igralcev. "Mislim, da je to dober pogovor, ki je v družbi zelo potreben," je zaključil.