Linda Evangelista dosegla poravnavo v tožbi zaradi ponesrečenega lepotnega posega

Linda Evangelista je končno dosegla poravnavo v tožbi podjetja, ki ponuja lepotne storitve in je na njej opravilo postopek za zmanjšanje maščobe, ki je spodletel. Zvezdnica zaradi tega trpi tako fizične kot psihične posledice, saj je njen obraz iznakažen, kar je vplivalo na njeno duševno zdravje. 57-letnica je o tem v kavnosti prvič spregovorila leta 2021, sedaj pa je z veseljem sporočila, da je dosegla poravnavo, s katero je zadovoljna. Zneska ni razkrila.

"Zadovoljna sem, da smo v primeru CoolSculpting dosegli poravnavo. Veselim se naslednjega poglavja v mojem življenju skupaj s prijatelji in družino, hkrati pa sem srečna, da je ta zadeva za mano. Hvaležna sem za vso podporo vseh, ki so me kontaktirali," je zapisala v izjavi, ki jo je delila na družbenem omrežju Instagram.

Svojo zgodbo je z javnostjo najprej delila septembra 2021, ko je v daljšem zapisu na Instagramu pojasnila, kako ji je postopek, ki je bil oglaševan kot neinvazivna metoda zmanjšanja maščobnih celic, trajno iznakazil obraz.