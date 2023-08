Linda Evangelista kljub ponesrečenemu lepotnemu posegu uporablja botoks

Septembrsko naslovnico Vogua krasijo supermodeli 90. let: 58-letna Linda Evangelista , 57-letna Cindy Crawford , 54-letna Christy Turlington in 53-letna Naomi Campbell . Za revijo so med drugim spregovorile o staranju, pri čemer se je Linda znova dotaknila svojega ponesrečenega lepotnega posega. Dejala je, da je, preden je javno spregovorila o svoji "katastrofi", poslala elektronsko sporočilo svojim kolegicam v modni industriji. "S tem nisem mogla več živeti. Želela sem iti ven." Po ponesrečenem posegu se je manekenka namreč več let skrivala pred bliskavicami.

Kanadska manekenka je nato pojasnila svoj protislovni pristop do staranja. "Stranje me ne moti in nikoli me ni motilo. Staranje nas pripelje do tja, kjer želimo biti, in to je zame dolgo življenje." Dodala je, da so ji sicer gube všeč, a kljub temu uporablja botoks. "Želim imeti gube, a na čelu uporabljam botoks, zato sem hinavka, a želim se postarati," je priznala.