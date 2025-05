Linda Evangelista na rdeči preprogi s sinom Augustinom

Nekdanja manekenka Linda Evangelista se le redko v javnosti pojavlja v spremstvu sina Augustina, ki ga ima z nekdanjim možem, nedavno pa se ji je 18-letnik pridružil na rdeči preprogi gala dogodka v New Yorku, kjer so zbirali sredstva za boj proti raku dojk. Dvojica je navdušila z usklajenim videzom, mnogi oboževalci pa so opazili podobnost med mamo in sinom.