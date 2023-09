Linda Evangelista: Nekdanji mož me je leta zlorabljal

Ena najbolj znanih manekenk 90. let Linda Evangelista je spregovorila o tem, kako jo je Gérald Marie zlorabljal med njunim petletnim zakonom. Kanadčanka je bila z Géraldom poročena od leta 1987 do 1993, v tem času pa je bil vodja evropskega dela agencije za manekenke Elite Model Management.

"Spoznala sem, da sem morda v napačnem razmerju. Lažje je reči kot storiti, da zapustiš nasilno razmerje. Razumem ta koncept, ker sem ga preživela. Ne gre le za to, da rečeš, želim se ločiti, se vidiva. Tako ne gre. Vedel pa je, da se ne sme dotikati mojega obraza, ne sme se dotikati tistega, kar prinaša denar," je v novem dokumentarcu The Super Models povedala Linda Evangelista.

Linda Evangelista je razkrila, da je bila več let podvržena zlorabi nekdanjega moža.

Z njim se je poročila, ko je imela 22 let, in ga zapustila, ko je bila stara 27. Géralda je leta 2020 sedem žensk obtožilo posilstva in spolne zlorabe, Evangelista pa je priznala, da je verjela njihovim zgodbam, in jih pohvalila za pogum. Razkrila je, da so ji prav ta dekleta vlila pogum, da spregovori tudi sama.

"Njihove obtožbe so mi zlomile srce. Rada bi, da je pravici zadoščeno. Rada bi, da bi se taki kreteni zamislili, da bi jih bilo strah, rada bi, da ženske vedo, da niso same," je, kot poroča Daily Mail, še dejala. Marie vse obtožbe zoper njega zanika in trdi, da ni bil nikoli nasilen do žensk.