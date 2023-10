Linda Evangelista o manekenstvu: Postprodukcija je pekel

Linda Evangelista je nedavno v gostovala v oddaji The View, kjer je obeležila mesec osveščanja o raku na dojki, ki ga je tudi sama premagala kar dvakrat. V pogovoru je spregovorila o svojem zdravju in o tem, kako danes gleda na lepotno industrijo.

V oddaji The View so manekenko Lindo Evangelista voditeljice vprašale, kako se je manekenstvo danes spremenilo v primerjavi z 80. leti prejšnjega stoletja. Iskreno je povedala, da jo nekatere spremembe zelo jezijo. "Menim, da je postprodukcija pekel. Menim, da so filtri in retuširanje hudič," je dejala.

icon-expand Linda Evangelista FOTO: AP

"Tudi nekoč smo goljufali, ko smo se fotografirali. Pasove smo si močno zategnili, nato pa zadaj dali pločevinko kokakole, ki nas je stisnila v pasu. Reflektorje smo držali tako, da se niso videli podočnjaki pod očmi," je pojasnila, a dodala, da kljub številnim trikom fotografij niso retuširali. "Na snemanju smo odlično opravili delo in kar si videl, si dobil." Kot pravi, se danes vsi popravki odvijejo v postprodukciji. "Ne glede na to, kaj se zgodi na snemanj, če ti recimo odpade gumb, ti rečejo: Ne skrbi, nadeli ga bomo pozneje. Visijo ti trepalnice in rekli bodo: Ne skrbi, to bomo popravili pozneje." Manekenka je televizijsko oddajo obiskala, da bi ljudi ozavestila o raku na dojki. Septembra je namreč razkrila, da se je v zadnjih petih letih z njim borila kar dvakrat. Takrat je dejala, da je sedaj vedno v stanju pripravljenosti, saj se lahko bolezen ponovi.