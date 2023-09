Linda Evangelista razkrila, da se je dvakrat borila z rakom na dojki

Linda Evangelista je v intervjuju za The Wall Street Journal povedala, da so ji leta 2018 prvič diagnosticirali raka na dojki. "To so odkrili na moji letni mamografiji. Marže niso bile dobre in zaradi drugih zdravstvenih dejavnikov sem se brez oklevanja, ker sem želela vse pustiti za sabo in se s tem nisem želela ukvarjati, odločila za obojestransko mastektomijo. Mislila sem, da sem dobro in pripravljena na življenje. Rak dojke me ne bo ubil."

Julija 2022 je manekenka zatipala bulico na dojki in na koncu izvedela, da se je rak dojke vrnil. "Izkoplji luknjo v moje prsi," je rekla onkologu po drugi diagnozi. "Nočem, da je videti lepo. Želim, da jo izkoplješ. Rada bi videla luknjo v svojih prsih, ko boš končal. Me razumeš? Od tega ne bom umrla," se je spominjala težkih trenutkov. "Šla sem v to stanje, ki ga dobro poznam – samo naredi to, kar moraš, in pojdi naprej. In to sem tudi storila."