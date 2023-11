Linda Evangelista se je v času kariere posluževala diet s stradanjem

Linda Evangelista , supermodel 80. in 90. let minulega stoletja, je spregovorila o dietah s stradanjem in drugih taktikah, ki se jih je posluževala, da je vzdrževala svojo težo in vitko postavo, ki je bila nujni pogoj za njeno kariero. V nedavnem intervjuju je dejala, da se je udeleževala tudi posebnih umikov v Palm Springs, kjer se je postila.

58-letnica je priznala, da ohranjanje vitke postave ni bilo enostavno in razkrila, da se je za svojo kariero posluževala diet s stradanjem, prečiščevalnih diet in drugih tehnik, da je ostala zelo suha in tako na samem vrhu najbolj zaželenih manekenk. O umikih, ki jih je preživljala v Palm Springsu, kjer se je postila, pa je dejala: "Piješ tekočino, večinoma je to voda z limono in meto, ter čaj. Na dan dobiš tudi kozarec gostega soka in z vodo razredčeno zelenjavo, ki ji pravijo voda."

"Gre za dieto s stradanjem. Nikoli več se ne bom prikrajšala za nič. Tega ne bom več počela," je še razkrila v podkastu Ruthie's Table 4 in priznala, da se je takšnih prečiščevalnih diet posluževala večkrat, da bi ohranila svojo vitko postavo: "To sem počela ves čas in to mi je bilo všeč, a menim, da so bile te diete zame zelo škodljive. Na tako imenovani Master Cleanse dieti sem bila kar nekajkrat, posluževala pa sem se tudi zdravstvenih prečiščevalnih diet, ko sem pila napitke za moč, ali tiste, ki so temeljili na rižu."

Osupljiva manekenka, ki je zaslovela skupaj s supermanekenkami Naomi Campbell, Cindy Crawford in Christy Turlington, je dejala, da ima "noro" presnovo in da ji ni bilo treba telovaditi, dokler se ni približala 30. letu. "Mislim, da se je začelo upočasnjevati blizu 30. leta," je povedala o svojem metabolizmu in nadaljevala: "Telovaditi sem začela, ko sem bila stara 27, 28 let, ker sem opazila, da so se stvari spremenile. Če si takrat popustil in tri dni tega nisi upošteval, si se takoj zredil za tri kilograme. Sedaj se je lahko že za vikend zrediti za tri kilograme."

V teh dneh se mati treh otrok ne omejuje več, pazi le, da je hrana, ki jo zaužije, kakovostna: "Če bom pojedla testenine, je to zame že razvajanje, saj se še vedno trudim in pazim na svojo težo in zdravje. Vedno sem se. Če bom pojedla testenine, morajo biti odlične. Če bom pojedla zrezek, mora biti dober zrezek. Mora biti najboljši."