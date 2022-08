Linda Evangelista: Težko bo najti delo, kjer me ne bo potrebno retuširati

Kanadska manekenka je po več kot desetletju znova pozirala za naslovnico britanskega Vogua. To je storila prvič po ponesrečenem lepotnem posegu, za katerega je v intervjuju dejala, da se danes, če bi vedela, kakšne bodo posledice, zanj ne bi odločila. Sedaj meni, da bo težko našla delo, kjer je ne bo potrebno retuširati ali stlačiti v oblačila. Po več letih skrivanja se skuša znova imeti rada, ob tem pa priznava, da se še vedno ne more pogledati v ogledalo.

Linda Evangelista po petih letih skrivanja zaradi ponesrečenega lepotnega posega krasi naslovnico modne revije Vogue. O njem je manekenka prvič spregovorila lani septembra, ko je razkrila, da ji je postopek za zmanjšanje maščobe, imenovan CoolSculpting, trajno iznakazil obraz in negativno vplival na njeno duševno zdravje."Z bolečino nisem mogla več dolgo živeti. Vedela sem, da moram nekaj spremeniti, in edino, kar sem morala narediti, je, da sem povedala svojo resnico," je svojo odločitev, da o težavah javno spregovori, sedaj pojasnila v intervjuju.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zvezdnica je dejala, da se za lepotni poseg ne bi odločila, če bi vedela, da ji bo tako spremenil življenje. "Če bi vedela, da je med stranskimi učinki tudi to, da izgubiš svoj vir zaslužka ter postaneš depresiven in sebe zasovražiš ... Tega tveganja ne bi sprejela," je iskreno priznala. Po posegu se je obupano trudila zatreti povečane maščobne celice ter "izbuljene" dele obraza in telesa – dvakrat je odšla na liposukcijo in začela manj jesti, da bi shujšala. Svojo iznakaženost je slušala skriti tudi pred 15-letnim sinom Augustinom. "Sem se duševno pozdravila? Nikakor," je povedala in priznala, da se še vedno ne more pogledati v ogledalu, ali komur koli pustiti, da se je dotakne.

Evangelista se je s poziranjem na naslovnici in z julijsko novico, da je postala obraz modne kampanje za prestižno znamko Fendi, res vrnila v modni svet, a sama pravi, da to ni "popolna vrnitev", saj mora biti na fotografijah še vedno skoraj v celoti prekrita z modnimi dodatki, da se počuti udobno. "Pogrešam svoje delo, ampak iskreno, kaj lahko naredim? Ne bo lahko. Zagotovo me ne boste videli v kopalkah. Težko bo najti delo, kjer me ne bo potrebno retuširati, stlačiti v oblačila, kaj lepiti, stiskati ali zavajati."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

57-letna supermanekenka je dala jasno vedeti, da je tudi za fotografiranje za naslovnico imela legendarno vizažistko Pat McGrath, ki je kožo na njenem obrazu zategnila nazaj s pomočjo elastike in trakov. Zaključila je, da se sicer zaveda, da z elastiko ne more hoditi naokoli vsak dan, a ji te metode pomagajo, da je pred kamero bolj samozavestna. Se pa ne namerava več skrivati v svojem stanovanju. "Veste kaj, trudim se znova imeti rada."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Linda je prejšnji mesec dosegla poravnavo v tožbi podjetja, ki ponuja lepotne storitve in je na njej opravilo postopek za zmanjšanje maščobe, ki je spodletel. Poseg ji je namesto zmanjšanja maščobe povečal maščobne celice in jo po njenih besedah "po dveh bolečih, neuspešnih korekcijskih operacijah pustil trajno deformirano". Po začetnih tretmajih naj bi prišlo do redkega zapleta – dobila je t. i. paradoksalno adipozno hiperplazijo.