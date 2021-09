Linda Evangelista zaradi posledic toži podjetje, ki stoji za lepotnimi tretmaji

Nekdanji supermodel zaradi iznakaženega obraza in stranskih učinkov, ki so vplivali tudi na njeno duševno zdravje, od podjetja, ki ponuja lepotne storitve, zahteva 42,6 milijona evrov. Postopek za zmanjšanje maščobe, imenovan CoolSculpting, je pri zvezdnici pustil trajne posledice.

Linda Evangelista je pred dnevi spregovorila o težavah, s katerimi se sooča v preteklih letih. Šokantni zapis, na katerega se je odzvalo mnogo njenih kolegic iz sveta modne industrije, je spodbudil vročo debato in hkrati presenetil mnoge, ki zaupajo na videz neinvazivnim lepotnim tretmajem. Kanadska manekenka se je pred približno petimi leti odločila za rutinski in izjemno priljubljen postopek za zmanjšanje maščobe, imenovan CoolSculpting. Po njenih besedah pa je že kmalu postala "trajno deformirana, čustveno uničena in samotarka".

icon-expand Preden je razkrila svojo resnico, so jo britanski mediji označili za ''neprepoznavno.'' FOTO: Profimedia

Iskreno je priznala, da je postopek namesto zmanjšanja maščobe povečal maščobne celice in jo "po dveh bolečih, neuspešnih korektivnih operacijah pustil trajno deformirano". Po začetnih tretmajih naj bi namreč prišlo do redkega zapleta. Dobila je tako imenovano paradoksalno adipozno hiperplazijo, krajše PAH. Gre za stranski učinek pri postopku zamrzovanja maščob, ki je močno viden, saj se maščobne celice na mestu zdravljenja povečajo, namesto, da bi se zmanjšale in s tem za vedno spremenijo telesno obliko človeka. Po podatkih spletne strani Healthline je PAH "zelo redek, a resen stranski učinek", ki se najpogosteje pojavi pri moških

icon-expand Linda leta 2015, nekaj mesecev pred prvim tretmajem. FOTO: Profimedia

Zaradi posledic, s katerimi naj pred pričetkom postopka ne bi bila seznanjena, pa se je sedaj dokončno odločila za tožbo. Kar 42,6 milijona evrov zahteva od podjetja Zeltiq Aesthetics, ki je del podjetja Allergan Aesthetics in spada pod okrilje ameriške biofarmacevtske družbe AbbVie.

Evangelista je tako na zveznem sodišču v New Yorku vložila tožbo zoper podjetje Zeltiq. Kot uradni razlog navaja njihovo malomarnost, zavajajoče oglaševanje, ob tem pa trdi tudi, da podjetje potencialnih strank in uporabnikov storitev ni opozorilo na možne stranske učinke in posledice.

icon-expand Zvezdnica se prišteva med ikone modnega sveta. Na fotografiji z Naomi Campbell in pokojnim Giannijem Versacejem. FOTO: Profimedia