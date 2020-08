Linda Hamilton žaluje za sestro dvojčico

Linda Hamilton in Leslie Hamilton Freas sta bili rojeni 26. septembra 1956. Enojajčni dvojčici sta odraščali ob starejši sestri in mlajšemu bratu. Leslie je bila zaposlena kot medicinska sestra na urgenci, kasneje pa je delovno mesto našla v hospicu v New JerseyJu. Umrla je stara 63 let, razlog smrti pa za zdaj ni znan, v osmrtnici je bilo navedeno zgolj to, da je Hamiltonova umrla nepričakovano 22. avgusta 2020. Za seboj je pustila dva vnuka ter tri otroke –Ashley, Adama in Kendall.