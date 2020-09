Lindsay Lohan dolguje 308 tisoč evrov za knjigo, ki je ni nikoli napisala

Lindsay Lohan si je premislila in kot kaže, ne želi deliti svoje zgodbe.

308 tisoč evrov je Lindsay namreč prejela ob sklenjeni pogodbi, kjer pa se svojega dela dogovora, kljub podaljšanju roka do 15. marca 2017, ni držala. V dokumentih, vloženih na sodišče, je zapisano, da so septembra 2018 zvezdnici iz založbe sporočili, da želijo prekiniti pogodbo in zahtevajo vračilo denarja.

"Ker denar ni bil vrnjen po kršitvi dogovora, so imeli v založniški hiši dodatne stroške, igralka pa je neupravičeno prejela denar,"piše v sodnih dokumentih. To je potrdil tudi odvetnik Jeffrey Maidenbaum, ki pravi:"Rokopisa ni nikoli predala in knjiga ni bila nikoli objavljena."

Knjiga naj bi govorila o njeni preteklosti, ki je bila precej burna. Zgodba naj bi temeljila na dnevniku, ki ga je pisala med rehabilitacijo leta 2013. Posel pa naj bi bil vreden milijon dolarjev (845 tisoč evrov).