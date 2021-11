Lindsay Lohan je zaročena.

"Moja ljubezen. Moje življenje. Moja družina. Moja prihodnost," je zapisala bodoča nevesta in s temi besedami opisala svojega izbranca Baderja Shammasa ter označila njegov profil, ki pa je zaseben. Zraven je pod ključnik oziroma hashtag zapisala #ljubezen in priložila emoji prstana.

V začetku tega leta je The Sun poročal, da se je Lindsay do ušes zaljubila v Baderja. Vir blizu 34-letnice je za omenjeni medij povedal: "Lindsayin odnos z Baderjem (Shammasom) postaja močan. V zvezi z njim je zdaj že približno dve leti."

Bader je stabilna in zanesljiva oseba v njenem življenju, je dodal vir."On je običajna oseba. Ni igralec, ni del zabavne industrije, upravlja sredstva za premožne ljudi v družbi za investicijsko bančništvo Credit Suisse." Viri so še dejali, da je bilo le vprašanje časa, kdaj bosta LiLo in Bader svojo zvezo zapečatila še uradno: "Nekoč se bosta poročila. Stara je 34 let. Samo vprašanje časa je."

Lindsay še vedno živi v Dubaju, a se je prejšnji mesec vrnila v ZDA, da bo posnela nov božič. S tem projektom se bo zvezdnica po več letih pavze vrnila k igralstvu.