Lindsay Lohan na čelu zvezdnikov, obtoženih zaradi oglaševanja kriptovalut

Ameriška komisija za borzo in vrednostne papirje (SEC) je sporočila, da je osem zvezdnikov obtoženih sodelovanja v nezakoniti kripto shemi. Domnevno so namreč uporabili svoja družbena omrežja za povečanje vrednosti dveh kripto žetonov, ob tem pa niso navedli, da so za promocijo plačani.

Med obtoženimi zvezdniki sta igralka Lindsay Lohan in boksar Jake Paul, na seznamu pa so se še znašli: glasbenik Soulja Boy, pevec Austin Mahone, porno igralka Kendra Lust, raper Lil Yachty, glasbenik Ne-Yo in pevec Akon. Obtoženi so nezakonitega oglaševanja kriptovalute tronix (TRX) in bittorrent (BTT), ne da bi razkrili, da so za to prejeli nadomestilo in znesek nadomestila, je zapisala ameriška komisija. Vsi zvezdniki, razen Soulja Boya in Austina Mahoneja, so se strinjali s poravnavo, da bodo skupaj plačali več kot 400.000 evrov odškodnine brez priznanja krivde.

Obtožbe zvezdnikov so del širše obtožbe zoper kripto podjetnika Justina Suna in treh njegovih podjetij (Tron Foundation, BitTorrent Foundation in Rainberry). Kripto žetona tronix in bittorrent je namreč tržil brez registracije pri pristojnih organih, obtožen pa je tudi manipuliranja s trgovanjem s kriptovalutami na svoji platformi. "Ta primer znova dokazuje, s kakšnim velikim tveganjem se soočajo vlagatelji, ko se vrednostni papirji kriptopremoženja ponujajo in prodajajo brez ustreznega razkritja," je v izjavi za javnost opozoril predsednik SEC-a Gary Gensler.