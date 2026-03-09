Lindsay Lohan naj bi se v Dubaju kljub vojni počutila varno

Lindsay Lohan naj bi se v Dubaju kljub raketnim napadom počutila varno, njena družina v ZDA pa naj bi bila zaradi njene situacije izjemno zaskrbljena. "Z družino stalno komunicirajo. Trenutno je na varnem," je vir povedal za Daily Mail.
Tam naj bi se udobno počutila že med pandemijo covida-19 in naj bi že tedaj v sproščenem duhu opazovala lokacijo. Vsekakor pa je trenutno stanje strašljivo tudi zanjo, je zatrdil drugi vir.
39-letnica, ki je odraščala na Long Islandu v New Yorku, se je leta 2014 po desetletjih intenzivnega medijskega nadzora preselila na Bližnji vzhod. Tam uživa v zasebnosti, saj je našla svoje idealno okolje, predvsem zaradi strožjih zakonov o zasebnosti, ki ji omogočajo bolj mirno in varno življenje, stran od nenehne medijske pozornosti, ki je je bila deležna v Hollywoodu. "Ni mi treba skrbeti, kje bom obedovala, ker bi nekdo fotografiral mojega sina. Preprosto se počutim zelo varno," je lani povedala v oddaji Live with Kelly and Mark.
V tujini se je zvezdnica ustalila, se zaljubila v kuvajtskega finančnika Baderja Shammasa, se z njim leta 2022 poročila in se leto kasneje razveselila rojstva sina Luaija.
Šele v zadnjih letih se je igralka v sklopu svoje kariere večkrat vrnila v svojo domovino, kjer je spet posnela nekaj filmov, med drugim tudi nadaljevanje uspešnice Prismojeni petek s soigralko in dolgoletno prijateljico Jamie Lee Curtis.
Njeni sorodniki spoštujejo njeno željo, vendar naj bi si kljub temu močno želeli, da se preseli v Ameriko. "Njen mir in sreča sta najpomembnejša – in varnost," je dejal eden od virov za britanski medij.
