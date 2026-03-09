Naslovnica
Tuja scena

Lindsay Lohan naj bi se v Dubaju kljub vojni počutila varno

Dubaj, 09. 03. 2026 15.07 pred 32 minutami 2 min branja 2

Avtor:
E.K.
Lindsay Lohan

Kljub trenutnim vojaškim napetostim v regiji naj bi se ameriška igralka Lindsay Lohan v svojem domu v Dubaju počutila popolnoma varno. Viri navajajo, da v ZDA živeči sorodniki kljub temu izražajo skrb glede njene varnosti.

Lindsay Lohan naj bi se v Dubaju kljub raketnim napadom počutila varno, njena družina v ZDA pa naj bi bila zaradi njene situacije izjemno zaskrbljena. "Z družino stalno komunicirajo. Trenutno je na varnem," je vir povedal za Daily Mail.

Lindsay Lohan
Lindsay Lohan
FOTO: Profimedia

Tam naj bi se udobno počutila že med pandemijo covida-19 in naj bi že tedaj v sproščenem duhu opazovala lokacijo. Vsekakor pa je trenutno stanje strašljivo tudi zanjo, je zatrdil drugi vir.

39-letnica, ki je odraščala na Long Islandu v New Yorku, se je leta 2014 po desetletjih intenzivnega medijskega nadzora preselila na Bližnji vzhod. Tam uživa v zasebnosti, saj je našla svoje idealno okolje, predvsem zaradi strožjih zakonov o zasebnosti, ki ji omogočajo bolj mirno in varno življenje, stran od nenehne medijske pozornosti, ki je je bila deležna v Hollywoodu. "Ni mi treba skrbeti, kje bom obedovala, ker bi nekdo fotografiral mojega sina. Preprosto se počutim zelo varno," je lani povedala v oddaji Live with Kelly and Mark.

V tujini se je zvezdnica ustalila, se zaljubila v kuvajtskega finančnika Baderja Shammasa, se z njim leta 2022 poročila in se leto kasneje razveselila rojstva sina Luaija.

Lindsay Lohan in Bader Shammas
Lindsay Lohan in Bader Shammas
FOTO: Profimedia

Šele v zadnjih letih se je igralka v sklopu svoje kariere večkrat vrnila v svojo domovino, kjer je spet posnela nekaj filmov, med drugim tudi nadaljevanje uspešnice Prismojeni petek s soigralko in dolgoletno prijateljico Jamie Lee Curtis.

Njeni sorodniki spoštujejo njeno željo, vendar naj bi si kljub temu močno želeli, da se preseli v Ameriko. "Njen mir in sreča sta najpomembnejša – in varnost," je dejal eden od virov za britanski medij.

Lindsay Lohan Dubaj življenje vojna igralka

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Žmavc
09. 03. 2026 15.30
Dobra. Nekaj je na njej, samo ne vem kaj. Vem da jaz nisem. Na žalost. 🤷
Odgovori
-1
0 1
tupatam28
09. 03. 2026 15.40
ti si najdi raje eno kmetico..kaj boljšega nisi vreden
Odgovori
0 0
voyo
Portal
Priscilla
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
