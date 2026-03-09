Lindsay Lohan naj bi se v Dubaju kljub vojni počutila varno

Lindsay Lohan naj bi se v Dubaju kljub raketnim napadom počutila varno, njena družina v ZDA pa naj bi bila zaradi njene situacije izjemno zaskrbljena. "Z družino stalno komunicirajo. Trenutno je na varnem," je vir povedal za Daily Mail .

Tam naj bi se udobno počutila že med pandemijo covida-19 in naj bi že tedaj v sproščenem duhu opazovala lokacijo. Vsekakor pa je trenutno stanje strašljivo tudi zanjo, je zatrdil drugi vir.

39-letnica, ki je odraščala na Long Islandu v New Yorku, se je leta 2014 po desetletjih intenzivnega medijskega nadzora preselila na Bližnji vzhod. Tam uživa v zasebnosti, saj je našla svoje idealno okolje, predvsem zaradi strožjih zakonov o zasebnosti, ki ji omogočajo bolj mirno in varno življenje, stran od nenehne medijske pozornosti, ki je je bila deležna v Hollywoodu. "Ni mi treba skrbeti, kje bom obedovala, ker bi nekdo fotografiral mojega sina. Preprosto se počutim zelo varno," je lani povedala v oddaji Live with Kelly and Mark.