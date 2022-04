Lindsay Lohan o selitvi v Dubaj: Naučila sem se na prvo mesto postaviti sebe

"Vse se je zgodilo, ko sem se preselila v Dubaj. Prispela sem tja in začutila nekakšen mir. Mislim, da je na to vplivalo tudi to, da v Dubaju niso dovoljeni paparaci. Ugotovila sem, da imam lahko zasebno življenje in si preprosto vzamem čas zase. Odločila sem se ostati, saj sem se naučila ceniti to, da greš, opraviš svoje delo, nato pa odideš domov in živiš normalno življenje. Morala sem se preseliti, da sem lahko začela ceniti čas, ki si ga vzamem zase, ne pa da sem nenehno v pogonu in ne znam reči ne. Naučila sem na prvo mesto postaviti sebe in pametno izbirati stvari, ki jih želim početi," je povedala zvezdnica.