Lindsay Lohan o vrnitvi v Hollywood: Čutila sem, da je čas

Lindsay Lohan se po desetih letih vrača na velike zaslone z romantično komedijo Falling for Christmas . O svoji vrnitvi v Hollywood je spregovorila za Yahoo Entertainment : "Čutila sem, da je čas. Bilo je samo vprašanje časa, kdaj bom našla pravi scenarij in našla sem ga v Falling for Christmas. Odlično se je izšlo." Dodala je, da je pogrešala igranje in ustvarjanje filmov, kljub temu pa jo je bilo strah znova stopiti pred kamero po toliko letih.

Nekdanja otroška zvezdnica se je leta 2014 preselila iz mesta angelov v Dubaj, kjer živi z možem Baderjem Shammasom, s katerim sta usodni da dahnila julija. Zvezdnica je takrat na družbenem omrežju o svojem izbrancu zapisala: ''Sem najsrečnejša ženska na svetu. Našel me je in vedel je, da sem si želela najti srečo in milost, vse obenem. Osupljivo se mi zdi, da je to moj mož. Moje življenje in moje vse. Vsaka ženska bi se morala vsak dan počutiti tako.''