Lindsay Lohan postala prvič mamica

Lindsay Lohan je postala prvič mamica. "Lindsay Lohan in njen mož, finančnik, Bader Shammas, sta pozdravila lepega, zdravega sina po imenu Luai. Družina je zaljubljena do konca," je za revijo People povedal tiskovni predstavnik.

Zvezdničina mati Dina Lohan je nedavno razkrila, da si je Lindsay že od mladosti želela nekega dne postati mati. "Lindsay je vedno oboževala otroke, ker imam tudi jaz rada otroke in moja mama ima rada otroke; jaz sem ena od štirih," je rekla Dina. "Imamo veliko družino, zato si je vedno želela otrok. In tako materinska je. Isabelle, njena nečakinja, kar steče k njej, ko jo zagleda."

Igralka je junija spregovorila o novem poglavju, ki je pred njo, kjer bo usklajevala svojo kariero in vlogo mame. "Komaj čakam, da vidim, kakšen je občutek in kako je biti mama," je Lohanova povedala za revijo. "Solze sreče. Takšna sem. Čeprav je zdaj to verjetno otroško čustvo. Na dober način je presenetljivo," je še dodala.

Čas, je dodala Dina, je "popoln" za Lohanovo in njenega moža. "Poskušala je in potem se je zgodilo, da je ta mala paličica prišla pozitivno," je pojasnila. "Zanjo je pravi čas in Bader je pravi angel. Njen mož je tako sladek in tako sta srečna. Res sta srečna in pripravljena," je še dodala.