Lindsay Lohan razkrila spol svojega prvega otroka: Dobila bo fantka

36-letnica bo rodila v Dubaju, kjer že nekaj let živi, ob njej pa bo v času poroda tudi njena mama Dina . Ob prihodu iz porodnišnice jo bodo doma pričakali tudi drugi sorodniki. "Nekateri izmed Lindsayinih bratov in sester bodo prav tako odšli v tujino približno takrat, ko bo rodila, da bi spoznali svojega novega nečaka," je poročal TMZ .

Igralka, ki je zaslovela v filmu Past za starše, se svojega prvega otroka zelo veseli, datuma poroda pa javnosti ni razkrila. Nedavno je sicer priznala, da postaja zelo čustvena, kar pomeni, da bo čare materinstva okusila že zelo kmalu, njen trebušček pa je prav tako že precej velik in zaobljen. Konec aprila je organizirala zabavo pred prihodom dojenčka t. i. baby shower, ki je potekala v New Yorku. Na njej so se ji pridružili števili prijatelji in sorodniki.