Lindsay Lohan se je poklonila pokojnemu nekdanjemu fantu

38-letni Harry Morton, poslovnež in ustanovitelj restavracijske verige Pink Taco, ki so ga pretekli konec tedna našli nepremičnega v njegovem domu na Beverly Hillsu, je bil v svojem življenju v razmerju s številnimi zvezdnicami. Med njimi je bila tudi glasbenica in igralka Lindsay Lohan, s katero je bil v razmerju leta 2006. Lindsay se je tako na Instagramu poklonila pokojnemu prijatelju in nekdanjemu fantu.