Lindsay Lohan se je v Dubaj preselila zaradi zasebnosti

"Preprosto je daleč od Hollywooda, jaz pa živim zelo normalno življenje," je zvezdnica povedala med svojim nedavnim nastopom v oddaji Live with Kelly and Mark. "Ne rabim skrbeti, kje bom obedovala, ker bi nekdo fotografiral mojega sina. Preprosto se počutim zelo varno," je dodala.

Ko je voditeljica Kelly Ripa vprašala, ali so tam paparaci, jo je Lohan šokirala, ko je povedala, kako strogo je mesto glede fotografiranja. "Ne, to ni legalno. V restavraciji ne smeš fotografirati nekoga drugega. Vprašati moraš osebo, kar je velika razlika od tukaj," je povedala, nad njenim razkritjem pa sta bila voditelja popolnoma šokirana. "Ja, zasebnost je ključna," je dodala 39-letnica.

Igralka se je v Dubaj preselila leta 2014. V tem času se je poročila s finančnikom Baderjem Shammasom in pozdravila zdaj dveletnega sina Luaija. V preteklosti pa je imela zapleten odnos do življenja v središču pozornosti. "Lahko bi naredila 99 stvari prav in eno narobe, ampak na to eno stvar se bodo osredotočili," je leta 2018 povedala za revijo Paper.