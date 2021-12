Lindsay Lohan v zaročenčevem objemu: Z nikomer ne bi raje zmrzovala

35-letna igralka je fotografijo pospremila z besedami "Z nikomer ne bi raje zmrzovala" in ob tem označila zasebni Instagram profil svojega zaročenca. Njeno objavo je komentiral igralkin brat Cody : "Vidva sta tako zelo ljubka!!!"

Prejšnji mesec, natančneje 28. novembra, je Lohanova na Instagramu naznanila, da je zaročena, in objavila serijo fotografij s svojim zaročencem: "Moja ljubezen. Moje življenje. Moja družina. Moja prihodnost," je zapisala bodoča nevesta in s temi besedami opisala svojega izbranca Baderja Shammasa. Zraven je kot ključnik oziroma hashtag zapisala #ljubezen in priložila emoji diamantnega prstana.