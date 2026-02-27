Naslovnica
Tuja scena

Lindsay Lohan: Zakaj me ni nihče zaščitil, ko sem bila najstnica?

Dubaj, 27. 02. 2026 10.54 pred 54 minutami 2 min branja 3

Avtor:
A. J.
Lindsay Lohan

Zvezdnica Lindsay Lohan je pozirala za marčevsko številko arabske revije Vogue in nanizala serijo fotografij v različnih modnih kombinacijah. Ob tem se je v intervjuju spominjala svojega najbolj težavnega in zanjo bolečega obdobja divjih zabav, alkohola in celo aretacije. "Zakaj me nihče ni preprosto rešil od tam, me bolje zaščitil," je komentirala Lohan.

Igralka Lindsay Lohan, ki že od leta 2014 živi v Dubaju, je pozirala za marčevsko številko arabskega Vogua. V intervjuju za priljubljeno revijo je spregovorila tudi o svoji karieri in odraščanju pod budnim očesom javnosti, ki je v preteklosti pospremila njeno težko obdobje in nekaj škandalov.

Lohan je za naslovnico pozirala na helikopterski ploščadi hotela Jumeirah Burj Al Arab, medtem ko se je za njo dvigal eden najlepših razgledov v Združenih arabskih emiratih. 39-letna igralka je nosila več elegantnih kombinacij, vključno z rdečo obleko in oprijeto črno obleko z diamantno ogrlico in uhani. Na družbenih omrežjih se vrstijo številni pozitivni komentarji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Lindsay je svojo igralsko kariero začela že v otroških letih in hitro zaslovela zahvaljujoč kultni uspešnici Past za starše. Kasneje je nanizala še mnoge druge filme in veljala za hollywoodsko miljenko, čeprav je bilo njeno življenje v ozadju vse prej kot rožnato.

Dolgo časa je bila zvezdnica v medijih znana po tem, da je hodila v nočne klube, se zabavala, pila in bila celo aretirana. "Ko se danes ozrem nazaj, se sprašujem: 'Zakaj me nihče ni preprosto rešil od tam, me bolje zaščitil?' Kot najstnik tega ne moreš storiti sam," je dejala Lohan v svežem intervjuju za arabski Vogue. Njeno življenje se je v zadnjih nekaj letih spremenilo, še posebej po selitvi v Dubaj leta 2014. "Z leti pride do neke vrste samozavesti ... Ko sem bila mlajša, mi ni bilo udobno izražati svojega mnenja o liku, ki sem ga igrala in sodelovati v procesu. In zdaj ta del obožujem," je bila iskrena Lindsay.

Lindsay Lohan in Bader Shammas
Lindsay Lohan in Bader Shammas
FOTO: Instagram

V Dubaju je Lindsay spoznala Baderja Shammasa, s katerim se je poročila leta 2022.

"Biti v Dubaju pomeni zame biti na trdnih tleh. Preprosto lahko preživim čas z družino. Mesto mi daje občutek, da sem osredotočena na tisto, kar je najpomembnejše," je razkrila zvezdnica. Posebej pa je poudarila predvsem pomen zasebnosti in odsotnost paparacev. "Veliko olajšanje je, ko ti ni treba vsako sekundo preveč razmišljati o vsem, kar počneš," je zaključila Lindsay.

lindsay lohan vogue intervju

Čustvena Lana Jurčević pred porodom delila fotografijo s hčerko

KOMENTARJI3

MojsterSplinter
27. 02. 2026 11.44
Ne vem, naj vpraša starše.
Odgovori
0 0
mikiki
27. 02. 2026 11.43
Glavno da je srečna tam doli....
Odgovori
0 0
macolagobec
27. 02. 2026 11.38
Za to pa je ta Lindey nekej posebnega, če bi jo v mladosti ščitili, bi bila danes "niko i ništa".
Odgovori
0 0
