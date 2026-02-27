Lindsay Lohan: Zakaj me ni nihče zaščitil, ko sem bila najstnica?

Igralka Lindsay Lohan, ki že od leta 2014 živi v Dubaju, je pozirala za marčevsko številko arabskega Vogua. V intervjuju za priljubljeno revijo je spregovorila tudi o svoji karieri in odraščanju pod budnim očesom javnosti, ki je v preteklosti pospremila njeno težko obdobje in nekaj škandalov. Lohan je za naslovnico pozirala na helikopterski ploščadi hotela Jumeirah Burj Al Arab, medtem ko se je za njo dvigal eden najlepših razgledov v Združenih arabskih emiratih. 39-letna igralka je nosila več elegantnih kombinacij, vključno z rdečo obleko in oprijeto črno obleko z diamantno ogrlico in uhani. Na družbenih omrežjih se vrstijo številni pozitivni komentarji.

Lindsay je svojo igralsko kariero začela že v otroških letih in hitro zaslovela zahvaljujoč kultni uspešnici Past za starše. Kasneje je nanizala še mnoge druge filme in veljala za hollywoodsko miljenko, čeprav je bilo njeno življenje v ozadju vse prej kot rožnato. Dolgo časa je bila zvezdnica v medijih znana po tem, da je hodila v nočne klube, se zabavala, pila in bila celo aretirana. "Ko se danes ozrem nazaj, se sprašujem: 'Zakaj me nihče ni preprosto rešil od tam, me bolje zaščitil?' Kot najstnik tega ne moreš storiti sam," je dejala Lohan v svežem intervjuju za arabski Vogue. Njeno življenje se je v zadnjih nekaj letih spremenilo, še posebej po selitvi v Dubaj leta 2014. "Z leti pride do neke vrste samozavesti ... Ko sem bila mlajša, mi ni bilo udobno izražati svojega mnenja o liku, ki sem ga igrala in sodelovati v procesu. In zdaj ta del obožujem," je bila iskrena Lindsay.

Lindsay Lohan in Bader Shammas FOTO: Instagram