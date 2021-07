Lindsey Vonn blestela na podelitvi športnih nagrad

Ena najboljših smučark vseh časov Lindsey Vonn je na podelitev športnih nagrad tokrat prišla v čudoviti obleki modne hiše Gucci, ki ji je še posebej dobro pristajala. Obleko z dolgimi ’širokimi’ rokavi in razporkom je dopolnila s črnim pasom z zlato zaponko v obliki logotipa modne hiše, modni dodatek pa je celotnemu videzu dodal še piko na i in lepo poudaril njeno postavo.

Videz je dopolnila z ročno zlato uro, svetlikajočimi uhani in črno 'clutch' torbico, ki jo je krasil metulj. Veliko pozornosti so pritegnili njeni elegantni sandali v barvi rose gold, prav tako znamke Gucci, cena zanje pa se v maloprodaji giblje okrog 1.100 ameriških dolarjev, približno 928 evrov.

Videti je, da je Vonnova velika ljubiteljica italijanske mode, saj se je pred dnevi v newyorškem letovišču Hamptons udeležila Gucci zabave, ki jo je organizirala stilistka in modna urednica Elizabeth Saltzman . Za to priložnost je Vonnova nosila retro belo kratko obleko in nizke športne superge, za celotni videz pa je omenjena znamka inspiracijo dobila prav v tenisu.

Spomnimo, da je Vonnova po razhodu z nekdanjim zaročencem, kanadskim hokejistom P. K. Subbanom, uradno samska. Maja so jo fotografi sicer ujeli v newyorškem Sohu, kjer se je dobro razpoložena sprehajala z Diegom Osoriem, podjetnikom z igralskimi ambicijami. To je bil prvi moški, s katerim se je Vonnova pojavila v javnosti po razhodu. Do zdaj pa še ni komentirala, ali je že našla koga novega, zaradi katerega njeno srce spet bije hitreje in v ritmu ljubezni.