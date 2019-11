Lindsey Vonn: Brez družine nikoli ne bi bilo moje kariere

Lindsey Vonn, večkratna zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala, je pred meseci že napovedala, da na knjižne police prihaja njena knjiga. Še pred tem pa se je sprehodila po rdeči preprogi in pospremila dokumentarni film, ki je doživel premiero v Los Angelesu.

Film Lindsey Vonn: The Final Season (Zadnja sezona), ki bo predvajan na televizijski mreži HBO, bo podrobno prikazal tudi njeno zadnjo tekmovalno sezono, preden se je odločila, da bo zaključila s profesionalno smučarsko kariero. Športnica, ki jo imajo mnogi tudi za eno od najlepših deklet v športu, pa je primero filma pospremila tudi z besedami zahvale na Instagramu.

"Moja družina. Oni so razlog, da sem danes tukaj, kjer sem. Brez vas nikoli ne bi bilo kariere ali filma o moji karieri. Hvala vam iz dna srca. Hvala vsem, ki ste me podprli, verjeli vame in se žrtvovali z mano ali zame. V teh dnevih in v tem času je enostavno pozabiti, kaj je v življenju pomembno, in hvaležna sem, da imam okoli sebe ljudi, ki vedno ohranjajo resničnost." V zapisu pa se je zahvalila tudi svojemu zaročencu P. K. Subbanu: "Hvala, da verjameš vame kot osebo; ne smučarko, ne športnico, ne poslovno žensko ... samo osebo. Brez tebe bi se izgubila. Vedno si z mano, tudi ko sva narazen."

Upokojena olimpijska smučarka in hokejist sta svojo ljubezen po več kot leto dni trajajočem razmerju avgusta okronala z zaroko. Za 35-letnico bo to drugi zakon, pred tem je bila poročena s Thomasom Vonnom, tekmovalcem na smučeh.