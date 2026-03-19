Lindsey Vonn hkrati s sestro okreva zaradi strgane križne vezi

Lindsey Vonn ni edina v družini, ki še okreva zaradi strgane križne vezi. 41-letna ameriška smučarka je na družbenem omrežju objavila videoposnetek mlajše sestre Karin Kildow, ki si zaradi enake poškodbe pri hoji pomaga z berglami. Sestri sta se pošalili na svoj račun, Lindsey pa je ob videu pripisala: Dobrodošli v rehabilitacijskem centru Vonn.

Lindsey Vonn hitro okreva po hudem padcu na olimpijskih igrah. FOTO: Profimedia

Na posnetku 33-letna Kildow z berglami prišepa v kader in se z nasmehom na obrazu približa starejši sestri, ki vzklikne: "Karin se je pridružila rehabilitacijskemu programu!" Mlajša od sester se je poškodovala le nekaj tednov za tem, ko je Vonn nesrečno padla na olimpijskih igrah v Italiji, Karin pa je z njo ostala v bolnišnici in ji pomagala pri okrevanju, hkrati pa na družbenih omrežjih sledilce zabavala z opazkami o postavnih italijanskih zdravnikih. Kako in kdaj se je nato tudi sama poškodovala, ni znano.

Vonn je v tem času že precej okrevala, pred dnevi pa je delila video, na katerem kolesari na sobnem kolesu, v okolici doma pa se vozi na električnem skiroju. Po skoraj petih tednih od padca pa s svojimi sledilci ni delila podrobnosti o tem, kako napreduje njeno fizično zdravljenje, temveč tudi duševno.