Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Lindsey Vonn hkrati s sestro okreva zaradi strgane križne vezi

Los Angeles, 19. 03. 2026 10.02 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Lindsey Vonn in Karin Kildow

Lindsey Vonn je na družbenem omrežju razkrila, da ni edina v družini, ki okreva zaradi strgane križne vezi. Ameriški smučarki, ki se je težje poškodovala na zimskih olimpijskih igrah, družbo dela sestra Karin Kildow, ki okreva po enaki poškodbi kot starejša sestra.

Lindsey Vonn ni edina v družini, ki še okreva zaradi strgane križne vezi. 41-letna ameriška smučarka je na družbenem omrežju objavila videoposnetek mlajše sestre Karin Kildow, ki si zaradi enake poškodbe pri hoji pomaga z berglami. Sestri sta se pošalili na svoj račun, Lindsey pa je ob videu pripisala: Dobrodošli v rehabilitacijskem centru Vonn.

Lindsey Vonn hitro okreva po hudem padcu na olimpijskih igrah.
FOTO: Profimedia

Na posnetku 33-letna Kildow z berglami prišepa v kader in se z nasmehom na obrazu približa starejši sestri, ki vzklikne: "Karin se je pridružila rehabilitacijskemu programu!" Mlajša od sester se je poškodovala le nekaj tednov za tem, ko je Vonn nesrečno padla na olimpijskih igrah v Italiji, Karin pa je z njo ostala v bolnišnici in ji pomagala pri okrevanju, hkrati pa na družbenih omrežjih sledilce zabavala z opazkami o postavnih italijanskih zdravnikih. Kako in kdaj se je nato tudi sama poškodovala, ni znano.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vonn je v tem času že precej okrevala, pred dnevi pa je delila video, na katerem kolesari na sobnem kolesu, v okolici doma pa se vozi na električnem skiroju. Po skoraj petih tednih od padca pa s svojimi sledilci ni delila podrobnosti o tem, kako napreduje njeno fizično zdravljenje, temveč tudi duševno.

Lindsey Vonn manj kot mesec dni po hudem padcu znova trenira

"Nisem še pripravljena govoriti o svoji prihodnosti v smučanju. Osredotočala sem se na okrevanje po poškodbi in običajno življenje. Šest let sem že bila upokojena in imam čudovito življenje, ki ni povezano s smučanjem. Čudovito je bilo pri 41 letih znova biti številka ena na svetu in podreti nove rekorde v svojem športu, a pri mojih letih sem edina, ki bo odločala o svoji prihodnosti," je nedavno zapisala na družbenem omrežju.

lindsey vonn sestra poškodba strgana križna vez

Charles Leclerc treniral svojega 'pokemona'

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
osservatore
19. 03. 2026 11.53
"Nisem še pripravljena govoriti o svoji prihodnosti v smučanju". Baje je Lindsey že izjavila, da že trenira za naslednje smučarske nastope. Ženska je pač nezrela in bolestno ambiciozna in ne razume resnosti situacije. Zaradi mene lahko tekmuje še naprej, samo da se ji ne zgodilo, da bo nekoč tekmovala samo na paraolimpijskih igrah.
Odgovori
0 0
Rock8
19. 03. 2026 10.09
Komu mar
Odgovori
0 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573