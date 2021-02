Lindsey Vonn med pandemijo covida-19 išče uteho v telovadbi

Lindsey Vonn je iskrena glede tega, kaj se je naučila v času pandemije. 36-letna olimpijska smučarka je v novem intervjuju za revijo People spregovorila o tem, kaj ji je v življenju najpomembnejše in kaj jo osrečuje. V tem nenavadnem času je spoznala, da ji telovadba pomaga pri ohranjanju duševnega zdravja."Telovadba me drži pokonci in me vsak dan motivira. Včasih stvari jemljemo kot nekaj samoumevnega in ker to počnem že vse življenje, tega nikoli nisem cenila tako kot zdaj."