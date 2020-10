Lindsey Vonn med posegom pokazala svoj pravi nasmeh

35-letnica je nazorni posnetek delila s kar dvema milijonoma sledilcev. Ob tem je zapisala:''Dobila sem nove zobe,'' obenem pa gledalce opozorila, naj bodo pozorni, saj v posnetku sledi 'ogabna vsebina'. Vonnova v videu ni skrivala ničesar. Najprej je pokazala, kako ji je zobozdravnik stare prevleke odstranil, in nato razkrila svoje zobe, ki so se skrivali pod bleščečimi zobki. Med posegom se je nekajkrat igrivo nasmehnila in brez sramu pokazala svoj pravi nasmeh. Že nekaj trenutkov za tem pa je Dorfman nadaljeval postopek in kmalu je dobila nove prevleke, končni rezultat pa ponosno pokazala v zadnjem delu posnetka.