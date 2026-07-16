Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Lindsey Vonn: Moj gleženj je še vedno zlomljen

New York, 16. 07. 2026 12.57 pred 2 urama 2 min branja 3

Avtor:
K.A.
lindsey vonn

Od grozljivega padca Lindsey Vonn na letošnjih olimpijskih igrah v Cortini je minilo že pet mesecev, a smučarska zvezdnica pravi, da še vedno ni povsem okrevala. Kot je na podelitvi športnih nagrad ESPY v New Yorku priznala novinarjem, je njen gleženj še vedno v slabem stanju, zato bo pot do okrevanja še dolga.

Lindsey Vonn si je želela, da bi kljub grozovitemu padcu na zimskih olimpijskih igrah 2026 njeno telo hitro okrevalo. A po petih mesecih od nesreče v Cortini d'Ampezzo je morala ena najuspešnejših alpskih smučark vseh časov priznati, da se proces celjenja kosti in mehkih tkiv odvija bistveno počasneje, kot je bilo sprva pričakovano.

Lindsey Vonn se je udeležila podelitve nagrad ESPY.
Lindsey Vonn se je udeležila podelitve nagrad ESPY.
FOTO: Profimedia

Novinarjem je na podelitvi nagrad ESPY v New Yorku razkrila, da je njen gleženj v precej slabem stanju. "Uradno je še vedno zlomljen," je priznala športnica, znana po svoji neverjetni trdoživosti. Obenem je dodala, da je hoja zanjo še vedno izjemen izziv in da so vsakodnevna opravila daleč od samoumevnih.

Preberi še Lindsey Vonn hkrati s sestro okreva zaradi strgane križne vezi

41-letnica se je poškodovala 8. februarja 2026, ko je v finalu ženskega smuka v Cortini izgubila nadzor nad smučmi le trinajst sekund po startu. Silovit padec je smučarko vrgel v zrak, ob pristanku pa so bile sile tako močne, da so povzročile kompleksno frakturo tibije (goleni) in popolno pretrganje sprednje križne vezi (ACL). Navijači so se za svojo ljubljenko še bolj ustrašili, saj je teden dni pred tem na tekmi svetovnega pokala utrpela poškodbo iste vezi, a se je kljub tveganju odločila za nastop na največjem tekmovanju. Po padcu so jo morali s proge odpeljati s helikopterjem, kar je nemudoma nakazalo na resnost situacije.

Lindsey Vonn z Mikaelo Shiffrin na podelitvi športnih nagrad.
Lindsey Vonn z Mikaelo Shiffrin na podelitvi športnih nagrad.
FOTO: Profimedia

Zdravstveno poročilo o rehabilitaciji zvezdnice navaja dolgotrajno uporabo medicinskih pripomočkov za stabilizacijo in razbremenitev. Smučarka je bila več kot tri mesece nezmožna samostojnega gibanja, kar je standardni postopek pri kombiniranih poškodbah kosti in vezi pri osebi njene starosti. Po preteku petih mesecev se je rehabilitacija preusmerila v funkcionalno krepitev mišic, vključno z vajami, kot so počepi z medicinsko žogo. Kljub temu objektivna ocena zdravstvenega stanja kaže, da fuzija kosti v gležnju še ni zaključena, kar pomeni, da je tveganje ob prehitrem obremenjevanju še vedno prisotno. "Psihična vzdržljivost je trenutno moj največji zaveznik," je še priznala Američanka.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Lindsey Vonn smučanje olimpijske igre 2026 poškodba gležnja okrevanje Cortina d'Ampezzo športna medicina

Ice-T razkril recept za uspeh dolgoletnega zakona

Sanjski Karlo komentiral razhod Petra in Anastasie

24ur.com Vonnova naj bi utrpela zlom stegnenice
Dominvrt.si Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
24ur.com Lindsey Vonn manj kot mesec dni po hudem padcu znova trenira
24ur.com Lindsey Vonn ni edina, ki se je huje poškodovala na smuku
Zadovoljna.si Tekmovalka zaradi hude nesreče izgubila samostojnost
24ur.com Alan Kildow: Stara je 41 let, to je konec kariere
24ur.com Lindsey Vonn pod nožem 6 ur, Američanka ostaja v bolnišnici
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Malo_sutra
16. 07. 2026 14.58
Passat tdi
Odgovori
+1
1 0
T-I-T-O
16. 07. 2026 14.13
Kaj se jeziš se bo zacelilo meni pa vas norcev ,ker ni policije ni župana,da red naredi samo izsiljujejo denar z bolečinami imamo norce ,ki namerno delajo ljudem bolčine....norci so zunaj ni pa sodnikov,ker so sami v tem da se jih aretira....glih danes si sem tablete naročil ,,,prej ali slej boste aretirani tudi zdravniki kateri to podpirate da imate delo,
Odgovori
+0
2 2
Brus1234
16. 07. 2026 13.48
Leta delajo svoje. Pri mlajših je celjenje bistveno hitrejše kot pri stsrih ljudeh.
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
Portal
Iščete idejo za popoln družinski izlet? Tukaj bodo uživali otroci vseh starosti
Slovenka se je preselila v Afriko in razkrila: "Otroka je tam lažje vzgajati kot v Sloveniji"
Slovenka se je preselila v Afriko in razkrila: "Otroka je tam lažje vzgajati kot v Sloveniji"
Pediatri svarijo: pijača, ki jo obožujejo otroci, lahko škoduje njihovemu zdravju
Pediatri svarijo: pijača, ki jo obožujejo otroci, lahko škoduje njihovemu zdravju
Po težkem obdobju nova sreča: Znana Slovenca pričakujeta drugega otroka
Po težkem obdobju nova sreča: Znana Slovenca pričakujeta drugega otroka
zadovoljna
Portal
Tako lepa je sestra najbolj vroče pevke na svetu
Skriti dragulj s plažo, ki očara vse generacije
Skriti dragulj s plažo, ki očara vse generacije
Ločujeta se po 6 letih zakona
Ločujeta se po 6 letih zakona
Kako pravilno negovati kožo po sončenju?
Kako pravilno negovati kožo po sončenju?
vizita
Portal
Umrl je Richard Scolyer, zdravnik, ki je postal lastni poskusni zajček
Večina ljudi ne pozna te razlike, a je izjemno pomembna: probiotiki, prebiotiki in postbiotiki niso isto
Večina ljudi ne pozna te razlike, a je izjemno pomembna: probiotiki, prebiotiki in postbiotiki niso isto
To se zgodi vašemu telesu, če vsak dan hodite vsaj 30 minut
To se zgodi vašemu telesu, če vsak dan hodite vsaj 30 minut
Mislite, da je zdravo? To je živilo, ki ga strokovnjaki za črevesje jedo zelo previdno – mnogi ga imajo doma
Mislite, da je zdravo? To je živilo, ki ga strokovnjaki za črevesje jedo zelo previdno – mnogi ga imajo doma
cekin
Portal
Leto pred upokojitvijo: Kako preveriti podatke na ZPIZ, da vas ne čakajo neprijetna presenečenja?
To je starost, ko ljudje najpogosteje ugotovijo, da imajo premalo prihrankov
To je starost, ko ljudje najpogosteje ugotovijo, da imajo premalo prihrankov
Molčite na sestankih? Šefu s tem nehote sporočate več, kot mislite
Molčite na sestankih? Šefu s tem nehote sporočate več, kot mislite
V Sloveniji eksplodiralo povpraševanje po teh delavcih: število oglasov se je več kot podvojilo
V Sloveniji eksplodiralo povpraševanje po teh delavcih: število oglasov se je več kot podvojilo
moskisvet
Portal
Po 27 letih in štirih otrocih je Victoria Davidu sporočila to
Ga prepoznate? Brez izklesanih mišic: Tako je danes videti legendarni turški igralec
Ga prepoznate? Brez izklesanih mišic: Tako je danes videti legendarni turški igralec
Hudičevi glavi: Skrivnostni kamniti velikani v čeških gozdovih
Hudičevi glavi: Skrivnostni kamniti velikani v čeških gozdovih
Napisal je pesem samo zanjo, zdaj se po šestih letih zakona razhajata
Napisal je pesem samo zanjo, zdaj se po šestih letih zakona razhajata
dominvrt
Portal
Katera drevesa ne sodijo ob hišo? Strokovnjaki opozarjajo na te vrste
Te sobne rastline nikoli ne bi smele stati skupaj
Te sobne rastline nikoli ne bi smele stati skupaj
Zaradi vročine psa polijejo z mrzlo vodo, a učinek je lahko ravno nasproten
Zaradi vročine psa polijejo z mrzlo vodo, a učinek je lahko ravno nasproten
Vaš kuhinjski robot skriva umazanijo na mestih, ki jih skoraj nihče ne očisti
Vaš kuhinjski robot skriva umazanijo na mestih, ki jih skoraj nihče ne očisti
okusno
Portal
Kako se naredi paradižnikova omaka za polnjene paprike?
Najlažja enolončnica na svetu: sestavine dodate v lonec, ostalo naredi pečica
Najlažja enolončnica na svetu: sestavine dodate v lonec, ostalo naredi pečica
Iz navadnih jajčevcev nastane jed, ki izgine s krožnika v hipu
Iz navadnih jajčevcev nastane jed, ki izgine s krožnika v hipu
V manj kot pol ure do poletnega kosila, ki navduši
V manj kot pol ure do poletnega kosila, ki navduši
voyo
Portal
Hitri in drzni 5
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804