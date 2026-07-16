Lindsey Vonn: Moj gleženj je še vedno zlomljen

Lindsey Vonn si je želela, da bi kljub grozovitemu padcu na zimskih olimpijskih igrah 2026 njeno telo hitro okrevalo. A po petih mesecih od nesreče v Cortini d'Ampezzo je morala ena najuspešnejših alpskih smučark vseh časov priznati, da se proces celjenja kosti in mehkih tkiv odvija bistveno počasneje, kot je bilo sprva pričakovano.

Lindsey Vonn se je udeležila podelitve nagrad ESPY. FOTO: Profimedia

Novinarjem je na podelitvi nagrad ESPY v New Yorku razkrila, da je njen gleženj v precej slabem stanju. "Uradno je še vedno zlomljen," je priznala športnica, znana po svoji neverjetni trdoživosti. Obenem je dodala, da je hoja zanjo še vedno izjemen izziv in da so vsakodnevna opravila daleč od samoumevnih.

41-letnica se je poškodovala 8. februarja 2026, ko je v finalu ženskega smuka v Cortini izgubila nadzor nad smučmi le trinajst sekund po startu. Silovit padec je smučarko vrgel v zrak, ob pristanku pa so bile sile tako močne, da so povzročile kompleksno frakturo tibije (goleni) in popolno pretrganje sprednje križne vezi (ACL). Navijači so se za svojo ljubljenko še bolj ustrašili, saj je teden dni pred tem na tekmi svetovnega pokala utrpela poškodbo iste vezi, a se je kljub tveganju odločila za nastop na največjem tekmovanju. Po padcu so jo morali s proge odpeljati s helikopterjem, kar je nemudoma nakazalo na resnost situacije.

Lindsey Vonn z Mikaelo Shiffrin na podelitvi športnih nagrad. FOTO: Profimedia