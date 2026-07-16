Lindsey Vonn: Moj gleženj je še vedno zlomljen

Lindsey Vonn si je želela, da bi kljub grozovitemu padcu na zimskih olimpijskih igrah 2026 njeno telo hitro okrevalo. A po petih mesecih od nesreče v Cortini d'Ampezzo je morala ena najuspešnejših alpskih smučark vseh časov priznati, da se proces celjenja kosti in mehkih tkiv odvija bistveno počasneje, kot je bilo sprva pričakovano.
Novinarjem je na podelitvi nagrad ESPY v New Yorku razkrila, da je njen gleženj v precej slabem stanju. "Uradno je še vedno zlomljen," je priznala športnica, znana po svoji neverjetni trdoživosti. Obenem je dodala, da je hoja zanjo še vedno izjemen izziv in da so vsakodnevna opravila daleč od samoumevnih.
41-letnica se je poškodovala 8. februarja 2026, ko je v finalu ženskega smuka v Cortini izgubila nadzor nad smučmi le trinajst sekund po startu. Silovit padec je smučarko vrgel v zrak, ob pristanku pa so bile sile tako močne, da so povzročile kompleksno frakturo tibije (goleni) in popolno pretrganje sprednje križne vezi (ACL). Navijači so se za svojo ljubljenko še bolj ustrašili, saj je teden dni pred tem na tekmi svetovnega pokala utrpela poškodbo iste vezi, a se je kljub tveganju odločila za nastop na največjem tekmovanju. Po padcu so jo morali s proge odpeljati s helikopterjem, kar je nemudoma nakazalo na resnost situacije.
Zdravstveno poročilo o rehabilitaciji zvezdnice navaja dolgotrajno uporabo medicinskih pripomočkov za stabilizacijo in razbremenitev. Smučarka je bila več kot tri mesece nezmožna samostojnega gibanja, kar je standardni postopek pri kombiniranih poškodbah kosti in vezi pri osebi njene starosti. Po preteku petih mesecev se je rehabilitacija preusmerila v funkcionalno krepitev mišic, vključno z vajami, kot so počepi z medicinsko žogo. Kljub temu objektivna ocena zdravstvenega stanja kaže, da fuzija kosti v gležnju še ni zaključena, kar pomeni, da je tveganje ob prehitrem obremenjevanju še vedno prisotno. "Psihična vzdržljivost je trenutno moj največji zaveznik," je še priznala Američanka.
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