Lindsey Vonn na dirki formule 1: Monako je zažigal!

Ameriška smučarska zvezdnica Lindsey Vonn se je v Monaku udeležila dirke formule 1, kasneje pa s sledilci na družbenem omrežju Instagram delila utrinke zabavnega konca tedna. "Monako je zažigal! Šele nekaj dni sem brez bergel in tako sem hvaležna za napredek," je zapisala športnica, ki se je hudo poškodovala na letošnjih olimpijskih igrah.

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"Čestitke Kimiju in mojemu prijatelju Lewisu za neverjetno dirko! Super je bilo videti toliko smučarjev tam," je še dodala Vonn, ki še zdaleč ni bila edina znana oseba na dirki. Tam sta med drugim bili tudi zvezdnici Kim in Khloe Kardashian ter zvezdnika uspešnic Talenti v belem Patrick Dempsey in Stranger Things Noah Schnapp.

Kamere so v objektive ujele tudi zvezdnico filma Žlehnoba Cynthia Erivo. Da si delita strast do vonja po bencinskih hlapih, pa sta dokazala tudi zakonca Catherine Zeta-Jones in Michael Douglas.