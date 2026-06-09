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Lindsey Vonn na dirki formule 1: Monako je zažigal!

Monako, 09. 06. 2026 16.21 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Lindsey Vonn

Lindsey Vonn se je udeležila dirke za veliko nagrado Monaka. Športnica je z oboževalci na Instagramu delila navdušenje nad okrevanjem po poškodbi z olimpijskih iger ter odličnim vzdušjem, ki ga je v Monaku doživela ob boku številnih drugih svetovnih zvezdnikov.

Ameriška smučarska zvezdnica Lindsey Vonn se je v Monaku udeležila dirke formule 1, kasneje pa s sledilci na družbenem omrežju Instagram delila utrinke zabavnega konca tedna. "Monako je zažigal! Šele nekaj dni sem brez bergel in tako sem hvaležna za napredek," je zapisala športnica, ki se je hudo poškodovala na letošnjih olimpijskih igrah.

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"Čestitke Kimiju in mojemu prijatelju Lewisu za neverjetno dirko! Super je bilo videti toliko smučarjev tam," je še dodala Vonn, ki še zdaleč ni bila edina znana oseba na dirki. Tam sta med drugim bili tudi zvezdnici Kim in Khloe Kardashian ter zvezdnika uspešnic Talenti v belem Patrick Dempsey in Stranger Things Noah Schnapp.

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Kamere so v objektive ujele tudi zvezdnico filma Žlehnoba Cynthia Erivo. Da si delita strast do vonja po bencinskih hlapih, pa sta dokazala tudi zakonca Catherine Zeta-Jones in Michael Douglas.

Razlagalnik

Velika nagrada Monaka je ena najstarejših in najbolj prestižnih dirk v koledarju svetovnega prvenstva formule 1. Poteka na uličnem dirkališču v Monte Carlu, ki je znano po svoji izjemni ozkosti, ostrih ovinkih in pomanjkanju varnostnih con, kar od dirkačev zahteva izjemno zbranost in natančnost. Dirka ima status ene izmed treh najpomembnejših preizkušenj v avtomobilizmu, ki skupaj tvorijo tako imenovano 'trojno krono' motošporta.

Lindsey Vonn je ena najuspešnejših alpskih smučark vseh časov. V svoji bogati karieri je osvojila številne medalje na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih, v svetovnem pokalu pa je dosegla kar 82 zmag, s čimer je dolgo časa držala rekord za največ zmag v ženski konkurenci. Znana je bila predvsem po svoji dominaciji v hitrih disciplinah, kot sta smuk in superveleslalom, ter po svoji izjemni vztrajnosti pri vračanju po številnih hudih poškodbah.

Dirka za veliko nagrado Monaka ni le športni dogodek, temveč predstavlja tudi vrhunec družabnega življenja in prestiža. Zaradi svoje lokacije v mondenem kneževini Monako dirka pritegne številne svetovne zvezdnike iz sveta filma, glasbe in mode, ki se udeležujejo ekskluzivnih zabav in dogodkov ob robu steze. Za mnoge je to priložnost za mreženje in uživanje v razkošju, kar dogodku daje poseben blišč, ki presega zgolj tekmovalni vidik avtomobilizma.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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