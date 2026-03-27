Tuja scena

Lindsey Vonn o pokojni mami: Želim si, da bi lahko bila letos z menoj

Los Angeles, 27. 03. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja

K.Z.
Lindsey Vonn z mamo

Lindsey Vonn se je v objavi na družbenem omrežju poklonila pokojni mami. Ameriška smučarka si je ob tem zaželela, da bi jo lahko mati spremljala v tem zanjo težkem letu. Lindy Anne Lund, ki bi 25. marca dopolnila 74 let, je umrla avgusta 2022 po enoletni bitki z boleznijo ALS.

Ameriška smučarka Lindsey Vonn je na družbenem omrežju objavila videoposnetek, na katerem je njena pokojna mati, ki se veseli bronaste medalje, ki jo je hčerka osvojila na olimpijskih igrah leta 2018. 41-letnica je v pripisu dodala, da bi Lindy Anne Lund praznovala rojstni dan, ob tem pa si zaželela, da bi bila mati v tem težkem letu z njo, saj bi tako lažje preživela preizkušnje, ki jih je prestala.

"Želim si, da bi lahko bila letos z menoj. Ne vem, če bi bila sedaj bolj ponosna name, kot si bila leta 2018, ko sem na olimpijskih igrah osvojila bron, a zares bi rada vedela. Prepričana sem, da bi me v bolnišnični postelji bodrila in vse bi bilo zaradi tebe lažje. Vedno si mi dala čudovito perspektivo in tega se skušam še vedno držati, še posebej zdaj. Imam pa vsaj ta posnetek, ki ga pogledam, ko začnem dvomiti vase. Pogrešam te vsak dan in najraje te imam," je ob posnetku, na katerem mamo sprašuje, kako ponosna je nanjo, zapisala 41-letna smučarka.

Mati ji na posnetku, ki je nastal na olimpijskih igrah v Južni Koreji, odgovori: "Najbolj, kar sem kdaj v življenju bila, sem ponosna nate!" Lindsey je pogosto govorila o tem, kakšen vpliv nanjo in njeno kariero je imela mati. Leta 2024 je v oddaji Getting Grilled with Curtis Stone spregovorila o krivdi za materino zdravje, ki jo čuti. "Mojo mamo je zadela kap, ko me je rodila, in je ostala invalidka. Ni mogla teči in smučati z menoj, ni mogla kolesariti, jaz pa lahko počnem vse to in v tem uživam. O tem pogosto razmišljam. Zato se tudi tako zelo trudim, da upravičim priložnost, ki sem jo dobila," je takrat dejala.

Razlagalnik

ALS je okrajšava za amiotrofično lateralno sklerozo, napredujoča nevrodegenerativna bolezen, ki prizadene živčne celice v možganih in hrbtenjači. Ta bolezen povzroča izgubo mišične funkcije, kar vodi do paralize in sčasoma do smrti zaradi odpovedi dihalnih mišic. ALS je znana tudi kot "Lou Gehrigova bolezen" po slavnem ameriškem bejzbolistu, ki je za njo zbolel. Bolezen je neozdravljiva, čeprav obstajajo zdravljenja, ki lahko upočasnijo njeno napredovanje in lajšajo simptome.

Olimpijske igre so največje mednarodno športno tekmovanje, ki poteka vsaka štiri leta. Izvorno so bile organizirane v starodavni Grčiji v čast bogu Zevsu, sodobne poletne in zimske olimpijske igre pa je leta 1896 oživil Pierre de Coubertin. Igre združujejo športnike z vsega sveta, da tekmujejo v različnih športnih disciplinah, kar simbolizira mir, prijateljstvo in mednarodno sodelovanje.

Kap, medicinsko znan kot možganska kap ali cerebrovaskularni inzult, je resno zdravstveno stanje, ki nastopi, ko je dotok krvi v del možganov prekinjen ali zmanjšan, kar možganskim celicam prepreči dostop do kisika in hranil. V takšnem primeru možganske celice začnejo odmirati v nekaj minutah. Kap je lahko posledica blokade krvne žile (ishemična kap) ali krvavitve v možganih (hemoragična kap). Simptomi se lahko pojavijo nenadoma in vključujejo odrevenelost ali oslabelost dela telesa, težave z govorom ali razumevanjem, težave z vidom, omotico ali izgubo ravnotežja ter močne glavobole.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
