Lindsey Vonn o pokojni mami: Želim si, da bi lahko bila letos z menoj

Ameriška smučarka Lindsey Vonn je na družbenem omrežju objavila videoposnetek, na katerem je njena pokojna mati, ki se veseli bronaste medalje, ki jo je hčerka osvojila na olimpijskih igrah leta 2018. 41-letnica je v pripisu dodala, da bi Lindy Anne Lund praznovala rojstni dan, ob tem pa si zaželela, da bi bila mati v tem težkem letu z njo, saj bi tako lažje preživela preizkušnje, ki jih je prestala.

"Želim si, da bi lahko bila letos z menoj. Ne vem, če bi bila sedaj bolj ponosna name, kot si bila leta 2018, ko sem na olimpijskih igrah osvojila bron, a zares bi rada vedela. Prepričana sem, da bi me v bolnišnični postelji bodrila in vse bi bilo zaradi tebe lažje. Vedno si mi dala čudovito perspektivo in tega se skušam še vedno držati, še posebej zdaj. Imam pa vsaj ta posnetek, ki ga pogledam, ko začnem dvomiti vase. Pogrešam te vsak dan in najraje te imam," je ob posnetku, na katerem mamo sprašuje, kako ponosna je nanjo, zapisala 41-letna smučarka.

Mati ji na posnetku, ki je nastal na olimpijskih igrah v Južni Koreji, odgovori: "Najbolj, kar sem kdaj v življenju bila, sem ponosna nate!" Lindsey je pogosto govorila o tem, kakšen vpliv nanjo in njeno kariero je imela mati. Leta 2024 je v oddaji Getting Grilled with Curtis Stone spregovorila o krivdi za materino zdravje, ki jo čuti. "Mojo mamo je zadela kap, ko me je rodila, in je ostala invalidka. Ni mogla teči in smučati z menoj, ni mogla kolesariti, jaz pa lahko počnem vse to in v tem uživam. O tem pogosto razmišljam. Zato se tudi tako zelo trudim, da upravičim priložnost, ki sem jo dobila," je takrat dejala.