Tuja scena

Lindsey Vonn opažena z 11 let mlajšim smučarjem Matthieujem Bailetom

New York, 12. 05. 2026 10.44 pred 1 uro 1 min branja 14

Avtor:
K.Z.
Lindsey Vonn in Matthieu Bailet

Ameriška smučarka Lindsey Vonn naj bi bila znova zaljubljena. 41-letnico so v New Yorku opazili med druženjem z 11 let mlajšim smučarjem Matthieujem Bailetom, kot je za People potrdil vir blizu zvezdnice, pa naj bi se športnika v zadnjem času zbližala in nista le prijatelja.

Lindsey Vonn po okrevanju po poškodbi čas preživlja v družbi 11 let mlajšega francoskega smučarja Matthieuja Baileta. Par so skupaj opazili v New Yorku, kjer sta si ogledala muzikal in nakupovala, pozorni oboževalci pa so opazili, da je 41-letnica komentirala 30-letnikovo fotografijo, ki jo je objavil na družbenem omrežju, na njej pa pozira brez majice.

Lindsey Vonn zveze z 11 let mlajšim francoskim smučarjem ni potrdila.
FOTO: Profimedia

"Spoznavata se," je za People povedal vir blizu smučarke, ki je lani februarja potrdila, da se je razšla s podjetnikom Diegom Osoriem. 41-letnica je nedavno za People dejala, da ji je kot športnici težko biti v zvezi z nekom, ki ne deli njenega načina življenja in ne razume njenih navad.

Lindsey Vonn je ena najuspešnejših alpskih smučark vseh časov. V svoji karieri je osvojila štiri naslove skupne zmagovalke svetovnega pokala, dve zlati olimpijski medalji in številne naslove svetovne prvakinje. Znana je predvsem po svoji izjemni dominaciji v disciplinah smuk in superveleslalom, kjer je postavila številne rekorde v številu zmag, s čimer je pustila neizbrisen pečat v zgodovini tega športa.

Alpsko smučanje je športna disciplina, pri kateri smučarji drsijo po zasneženih strminah s pomočjo smuči, pritrjenih na smučarske čevlje. Tekmovalno alpsko smučanje se deli na hitre discipline, kot sta smuk in superveleslalom, kjer je ključna predvsem hitrost, ter tehnične discipline, kot sta slalom in veleslalom, kjer je poudarek na natančnem zavijanju okoli vrat oziroma količkov. Šport zahteva vrhunsko fizično pripravljenost, ravnotežje in izjemno hitre reflekse.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
JOKS klub
12. 05. 2026 11.47
Boljš kot Melanija ki ima starca.....kurtizana
Uporabnik1888402
12. 05. 2026 11.45
Z veliko apetita je ...
PoldeVeliki
12. 05. 2026 11.42
Ta jih je imela že ene 1500.
Prelepa Soča
12. 05. 2026 11.43
Polde, imej jih še ti. Prav, da jih je imela, vsaj loči zrnje od plev.
Rock8
12. 05. 2026 11.44
Nekam dolgo ločuje...
koral45
12. 05. 2026 11.51
Stara mašina je za vajence, jo ni škoda.
kala 09
12. 05. 2026 11.39
To je njen terapevt.
24bata
12. 05. 2026 11.22
Pa za toto športnico še je črnec izguba voljo.
devlon
12. 05. 2026 11.21
in zdaj mu niti pobegniti ne bo mogla... z vsem tistim železjem..
gonisetaubi
12. 05. 2026 11.20
končno prišla na okus po vaniliji
Rock8
12. 05. 2026 11.04
Tut tega bo odpikala...
thetech
12. 05. 2026 11.23
In?
Rock8
12. 05. 2026 11.38
In potem bo razlagala kok je nesrečna...
hapiness
12. 05. 2026 10.54
joj.. bo prestara zanj
Igralka Brianne Howey pričakuje drugega otroka
Tako razkošno je Helena praznovala svoj rojstni dan
Kardiologi opozarjajo: kuhajte doma in jejte počasneje
Redka priložnost v Ankaranu: hišo sedaj ponujajo po nižji ceni
Ujeta skupaj: Lindsey Vonn in mladi smučar sprožila val govoric
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Kavarna na Balkanu
