Lindsey Vonn opažena z 11 let mlajšim smučarjem Matthieujem Bailetom

Lindsey Vonn po okrevanju po poškodbi čas preživlja v družbi 11 let mlajšega francoskega smučarja Matthieuja Baileta . Par so skupaj opazili v New Yorku, kjer sta si ogledala muzikal in nakupovala, pozorni oboževalci pa so opazili, da je 41-letnica komentirala 30-letnikovo fotografijo, ki jo je objavil na družbenem omrežju, na njej pa pozira brez majice.

"Spoznavata se," je za People povedal vir blizu smučarke, ki je lani februarja potrdila, da se je razšla s podjetnikom Diegom Osoriem. 41-letnica je nedavno za People dejala, da ji je kot športnici težko biti v zvezi z nekom, ki ne deli njenega načina življenja in ne razume njenih navad.