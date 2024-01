Lindsey Vonn po operacijah kolena: Verjemite vase

"Bila sem v modricah in zlomljena, a sem se vedno vrnila kot boljša oseba. Ne glede na to, kolikokrat sem padla, sem se vedno pobrala. A tega nisem storila sama. Hvaležna sem za podporo svoje družine, prijateljev in vas, mojih oboževalcev. Dejstvo, da sem vedela, da me nekdo podpira, mi je pomagalo v najtemnejših urah. Vsak dan sem znova postavila eno nogo pred drugo, kar mi je sčasoma pomagalo, da sem se vrnila tja, kjer sem želela biti, kar je bilo običajno na vrhu gore," je zapisala smučarka.

"Vsi smo vsak na svoji poti, če pa ste poškodovani ali prestajate težko obdobje, verjemite vase in vedite, da boste iz tega prišli boljša in močnejša oseba. Zmorete to," je svoje sledilce še spodbudila 39-letnica, ki je delila tudi posnetek svojih najhujših padcev na belih strminah.