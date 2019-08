Lindsey Vonn pokazala čudovit smaragdni zaročni prstan

Lindsey in Pernell-Karl sta novico o zaroki sporočila pretekli teden.

Nekdanja vrhunska alpska smučarka Lindsey Vonn in njen izbranec Pernell-Karl Sylvester , javnosti bolj znan kot P.K. Subban , sta se pred dnevi zaročila . Zaljubljenca sta se udeležila podelitve glasbenih nagrad MTV Video Music Awards , kjer sta se z roko v roki sprehodila po rdeči preprogi.

"Torej, končno je zastavil vprašanje ..." se je na začetku oglasila zaprisežena blondinka, nato pa pod video zapisala: "Rekla sem DA. Komaj čakam, da preostanek življenja preživim s tem norim, prijaznim, čednim, razburljivim in radodarnim moškim."

Zaljubljenca sta še dejala, da o datumu in podrobnostih poroke še nista razmišljala in da se jima trenutno ne mudi s tem korakom. Najprej bosta počakala na konec Subbanove hokejske sezone, nato pa se bosta lotila poročnih priprav.

30-letni hokejist je za revijo Vogue pojasnil, da ima zaročni prstan za oba poseben pomen, in sicer je Lindseyjina najljubša barva zelena, smaragd pa predstavlja njegov rojstni kamen. Vonnova je v intervjuju med drugim priznala, da ji je njen izbranec ves čas stal ob strani in tudi zelo podpiral pri karieri.

Upokojena 34-letna Američanka in 30-letni hokejist sta se v javnosti prvič pokazala junija lani, ko sta na podelitvah glasbenih nagrad CMT skupaj sprehodila po rdeči preprogi. Njuna ljubezen je, kot kaže, tista prava, saj se Vonnovi zdaj, šest let po ločitvi od prvega soproga Thomasa Vonna, nasmiha ponoven skok v zakonski stan. Za Subbana pa bo to prvi zakon.