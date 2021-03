Lindsey Vonn pokazala rezultate treningov: Ponosna sem nase

V sporočilu je zapisala tudi nekaj misli o sprejemanju samega sebe in pozitivnem odnosu do svojega telesa:"Ena stvar, ki vam jo lahko obljubim, je, da nikoli pred objavo ne obdelam svojih fotografij in sem ponosna, da še nikoli nisem podlegla plastičnim operacijam. Sem brez botoksa, brez polnil ali majhnih operacij. Dobesedno nisem naredila nič. Sem popolnoma naravna in popolnoma Lindsey. Torej vsem, ki se počutijo samozavestno ali nesamozavestno, bodite močni, bodite zdravi in imejte se radi ne glede na to, kaj govorijo drugi. Posebna zahvala vsem, ki ste pozitivni in me podpirate."

Lindsey se trenutno mudi na počitnicah nekje na toplem, kjer ni počitka pred treningi, ampak tudi poprime za uteži.