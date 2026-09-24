Lindsey Vonn potrdila zvezo z 11 let mlajšim smučarjem

Lindsey Vonn je potrdila zvezo z 11 let mlajšim smučarjem Matthieujem Bailetom . Vrhunska športnica je na družbena omrežja objavila galerijo romantičnih fotografij, na katerih z novim izbrancem ne skrivata naklonjenosti. "Čas je za poletni povzetek ... 1. del," je pripisala objavi.

Da 41-letnica čas preživlja v družbi alpskega smučarja, je bilo javnosti znano že pred poletjem. Maja sta bila skupaj opažena v New Yorku, kjer sta si ogledala muzikal in nakupovala, pozorni oboževalci pa so opazili, da je Američanka komentirala tudi Francozovo fotografijo, ki jo je objavil na družbenem omrežju, na njej pa je poziral brez majice.

Gre za prvo javno potrjeno zvezo petkratne olimpijke po njenem lanskem razhodu s poslovnežem Diegom Osoriem. "Valentinovo bo letos zame nekoliko drugačno. Imam pa svoja dva psa, zato bosta onadva moja spremljevalca za valentinovo," je takrat povedala za People.

Po grozovitem padcu na letošnjih zimskih olimpijskih igrah pa je ena najboljših alpskih smučark vseh časov spregovorila tudi o tem, kako težko je ljudem, ki niso profesionalni športniki, razumeti njen način življenja in pritiske, s katerimi se spopada.