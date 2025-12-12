Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Lindsey Vonn pred olimpijskimi igrami kupila vilo v Hollywoodu

Los Angeles, 12. 12. 2025 12.20 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
5

Ameriška smučarka Lindsey Vonn si je pred odhodom na olimpijske igre v Italiji omislila novo domovanje v Hollywoodu. 41-letna povratnica na bele strmine je hišo kupila od znanega kuharskega mojstra Bobbyja Flayja, ki je lastnik več restavracij po ZDA, zanjo pa je odštela 7,1 milijona evrov.

Ameriška olimpijska smučarka Lindsey Vonn je lastnica nove nepremičnine. 41-letnica je nedavno kupila domovanje v soseski Hollywood Hills s pogledom na Los Angeles. Poslopje obsega skoraj pol hektarja površine, hiša pa ima štiri spalnice, pet kopalnic in zunanji bazen.

Lindsey Vonn je lastnica nove nepremičnine.
Lindsey Vonn je lastnica nove nepremičnine. FOTO: Profimedia

Hiša ima steklene strope, s kamnom obložene stene in velika panoramska okna. Atrij je zgrajen okoli 100 let stare oljke, vrtni del pa sestavlja še prostorna kuhinja na prostem z barom. Vsaka spalnica ima izhod na zasebno teraso z dostopom do bazena in na vrt.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Bobby Flay je hišo kupil februarja 2021, zanjo pa je odštel nekaj manj kot 6,5 milijona evrov, s prodajo Lindsey Vonn pa je sedaj zaslužil približno pol milijona evrov.

lindsey vonn nepremičnina vila smučarka bobby flay
Naslednji članek

'Cher ne načrtuje poroke'

Naslednji članek

Sin Halida Bešlića dva meseca po očetovi smrti: Hvala vsem kolegom!

SORODNI ČLANKI

Bo Lindsey Vonn smuči zamenjala za rodeo?

Veter Lindsey Vonn razprl obleko, na pomoč priskočila sestra

Lindsey Vonn: Zimske olimpijske igre bodo zame imele grenak priokus

Pri 40 letih na OI? Lindsey Vonn ima še vedno velike načrte

Lindsey Vonn žaluje za psičko: 'Moje srce brez nje ne bo več enako'

Lindsey Vonn po operacijah kolena: Verjemite vase

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PuntaChristo
12. 12. 2025 13.30
+1
Bravo, torej je Lukec za njo PDim ... vau, babnca ma dnar. Aja, samo verjetno ona kot pametna ne vlaga v pleh ..
ODGOVORI
1 0
JOKS klub
12. 12. 2025 13.27
Čestitam.
ODGOVORI
0 0
Slash
12. 12. 2025 13.20
+2
Joker out !
ODGOVORI
2 0
Amor Fati
12. 12. 2025 13.14
-1
Punca si je našla bogatega sponzorja.
ODGOVORI
1 2
Justice4all
12. 12. 2025 13.05
+3
Me prav zanima,katera evropska smučarka si lahko to privošči...
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385