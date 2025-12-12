Lindsey Vonn pred olimpijskimi igrami kupila vilo v Hollywoodu

Ameriška olimpijska smučarka Lindsey Vonn je lastnica nove nepremičnine. 41-letnica je nedavno kupila domovanje v soseski Hollywood Hills s pogledom na Los Angeles. Poslopje obsega skoraj pol hektarja površine, hiša pa ima štiri spalnice, pet kopalnic in zunanji bazen.
Hiša ima steklene strope, s kamnom obložene stene in velika panoramska okna. Atrij je zgrajen okoli 100 let stare oljke, vrtni del pa sestavlja še prostorna kuhinja na prostem z barom. Vsaka spalnica ima izhod na zasebno teraso z dostopom do bazena in na vrt.
Bobby Flay je hišo kupil februarja 2021, zanjo pa je odštel nekaj manj kot 6,5 milijona evrov, s prodajo Lindsey Vonn pa je sedaj zaslužil približno pol milijona evrov.
