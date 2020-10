Lindsey Vonn prestavila poroko s hokejistom

Lindsey Vonn in njen izbranec P. K. Subban sta se zaradi pandemije koronavirusa odločila, da bosta svoje poročne načrte za nekaj časa pustila ob strani. Letošnja nepredvidljiva situacija je zagodla mnogim bodočim mladoporočencem, poroko pa sta bila primorana odpovedati oziroma prestaviti tudi smučarka in hokejist. 35-letnica je pred pandemijo povedala, da sta veseli dogodek želela izpeljati poleti 2020, predvsem zato, da se izogneta obveznostim, ki jih Subbanu prinaša hokejska sezona v ligi NHL. Načrte jima je prekrižala pandemija, poroka pa je prestavljena za nedoločen čas.

Vonnova je za enega od ameriških medijev povedala, da sta z 31-letnim partnerjem trenutno v fazi, ko je ideja o poroki na čakanju:''Zdaj, ko nam življenja kroji covid-19 imam občutek, da za izpeljavo dogodka sploh ni nobene primerne možnosti.'' Dodala je še, da zaenkrat nimata določene časovnice ali točnega načrta, saj se bosta za nekaj trenutkov prepustila toku dogodkov in šele kasneje videla, kaj jima prinaša prihodnost : ''Zgodilo se bo, vendar še ne veva kdaj. Noben od naju ni v resnici zaskrbljen glede tega, kdaj se bova poročila. Veva, da se bova poročila, zato se nama v to ne mudi.'' Vonnova je povedala tudi, da je v času karantene z zaročencem na svojem domu zelo uživala:''Za naju je bilo to obdobje super. Uživala sva v času, ki sva ga preživela skupaj in izkoristila vsak trenutek.''Všeč ji je bil občutek, da sta se v času samoizolacije dobro spoznala, saj sta bila skupaj 24 ur na dan: ''To je bilo za naju resnično dobro, izvedela sva vse drug o drugem in se v tem času resnično zbližala.''