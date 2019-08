Lindsey Vonn se je zaročila

Lindsey Vonn in Pernell-Karl Sylvester , javnosti bolj znan kot P.K. Subban , sta se po poročanju tujih medijev zaročila. Upokojena 34-letna olimpijska smučarka in 30-letni hokejist sta se javnosti prvič pokazala junija lani, ko sta na podelitvah glasbenih nagrad CMT skupaj zakorakala na rdečo preprogo. Njuna ljubezen je, kot kaže, v tem času le rasla – toliko, da se Vonnovi zdaj, šest let po ločitvi od prvega soproga Thomasa Vonna , nasmiha ponoven skok v zakonski jarem. Za Subbana, po drugi strani, bo to prvi zakon.

Zaročenca sta za Voguespregovorila o času, ko sta se spoznala in razkrila, da se je to zgodilo leta 2017 na podelitvi športnih nagrad za otroke Nickelodeon Kids' Choice, a je bila Vonnova takrat v razmerju s trenerjem Kenanom Smithom. Potem, ko je novembra istega leta ponovno prestopila v 'klub samskih', sta si s Subbanom začela pošiljati sporočila. Na božični dan istega leta je hokejist odpotoval v Kolorado, kjer ne le, da se je ponovno srečal z Lindsey, temveč je spoznal tudi njeno družino in postopno osvojil njeno srce.

''Kot strela z jasnega me je zadelo, da je drugačen od drugih. A ker sem bila v preteklosti že poročena, sem se res otepala misli na to, da bom sploh še kdaj spoznala nekoga, s komer bi želela skleniti zakonsko zvezo,'' je o razvoju razmerja s Subbanom dejala 34-letnica in dodala: ''Po nekaj mesecih razmerja sem vedela, da je on tisti, s katerim bi rada ostala.''

Da so bili občutki vzajemni, je potrdil Subban, ki je Lindsey pred kratkim zasnubil doma in sicer z zaročnim prstanom, okrašenim s smaragdom (smaragdna je obenem Vonnina najljubša barva). Hokejist je za Voguepovedal, da je nekdanja olimpijska smučarka nekaj najboljšega, kar se mu je v življenju zgodilo.''Na svetu obstajajo ljudje, ki si bolj kot vse drugo zaslužijo pristati z dobrim človekom. Z nekom, ki bo za njih skrbel in jih spravil v smeh in Lindsey je zagotovo ena takšnih oseb. Zasluži si nekoga, ki bi jo ljubil bolj kot vse drugo na svetu. Jaz jo.''

Novopečena zaročenca sta dejala, da o datumu in podrobnostih poroke še nista razmišljala in da se jima trenutno ne mudi s tem korakom. Najprej bosta počakala na konec Subbanove hokejske sezone, nato pa se bosta počasi lotila načrtovanja in poročnih priprav.