Lindsey Vonn se poti z zaročencem in The Rockom

" Imenuj boljšega partnerja za telovadbo ... Bom počakala ," je Lindsey Vonn zapisala pod objavo videa ter označila slavnega rokoborca in igralca Dwayneja 'The Rocka' Johnsona , s katerim sodeluje pri projektu Project Rock. 35-letna Lindsey je The Rocku maja čestitala za rojstni dan in v čestitki ni skoparila s presežniki. Med drugim je dejala, da je pravi navdih in da z njegovo pomočjo lažje napreduje.

Vonnova in Pernell-Karl Sylvester, po rodu Kanadčan, sta svojo ljubezensko zgodbo začela aprila 2018. Javnosti sta se kot par prvič pokazala junija istega leta, ko sta se na podelitvi glasbenih nagrad CMT skupaj sprehodila po rdeči preprogi.

Oktobra istega leta je za revijo Us Weekly povedala, da sta "zelo srečna" in "zelo zaljubljena", druži pa jo tudi ljubezen do športa. "Slavi mojo kariero prav toliko, kot jo sama. In ker je sam tako dober športnik, mi to pomeni veliko."

Zaljubljenca sta se avgusta lani zaročila. P.K. je Vonnovo zasnubil doma in sicer z smaragdnim prstanom, čez nekaj mesecev pa je tudi Lindsey storila enako, saj je mnenja, da si tudi moški zaslužijo zaročni prstan. Za Lindsey bo to drugi skok v zakonski jarem, za Subbana pa bo to prvi zakon.