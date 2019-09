Nov korak v razmerju: Lindsey Vonn se z zaročencem seli v nov dom

34-letna športnica Lindsey Vonn po poročanju revije People prodaja svoj dosedanji dom v Koloradu, ki ima kar pet spalnic in sedem kopalnic, vrednost ogromne rezidence pa je ocenjena na slabih šest milijonov evrov. Vrhunska športnica je z zaročencem sedaj kupila nov dom v New Jerseyju.

Predstavnik zvezdnice je povedal, da odnos med Lindsey in njenim zaročencem P. K. Subbanom , s katerim sta se pred dobrim mesecem zaročila , hitro napreduje:"S svojim zaročencem je Lindsey dejansko kupila dom v New Jerseyju. V novo mesto se bo preselila zato, ker Subban igra za New Jersey Devils."

Športnica je leta 2017 v svoj dom povabila novinarje revije People in svetu razkazala svojo rezidenco, ki jo je sicer kupila dve leti prej. V intervjuju je tedaj povedala: "Ko sem prvič stopila v hišo, sem si rekla, to je to. To je moja nova hiša." Bila je navdušena nad razgledom na zasnežene vrhove in reko, ki teče pod posestvom."Ker sem veliko na poti, potrebujem prostor, ki mu lahko rečem dom. Tukaj se počutim resnično sproščeno in odrezano od vsega," je dejala.