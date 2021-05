Lindsey Vonn se v New Yorku zabava z novim izbrancem

Lindsey Vonn , ki se je decembra razšla z zaročencem P. K. Subbanom , se je po nekaj mesecih v javnosti znova pokazala z moškim, ki je znano ime v svetu zabave. Diego Osorio je poslovnež in investitor ter ustanovitelj blagovne znamke Lobos 1707 , ki je sinonim za tekilo višjega cenovnega razreda, pri snovanju branda pa je sodeloval tudi s košarkarjem LeBronom Jamesom. Osorio se dobro znajde tudi na filmskih platnih, med drugim je zaigral v kratkem filmu Drug Mule.

Diego in Lindsey na ulicah New Yorka.

"Spoznala sta se pred nekaj meseci prek skupnega prijatelja. Šele sedaj so se stvari pričele odvijati v romantični smeri, njuna zveza je še čisto sveža,"so besede njunega znanca povzeli ameriški mediji. Par naj bi za zdaj neobremenjeno užival v skupnih trenutkih in se tako prepustil toku.