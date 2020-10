Lindsey Vonn v bikiniju sporoča: Imejte se radi in se ne ozirajte na komentarje

36-letna Lindsey Vonn je delila serijo spontanih fotografij v bikiniju in priznala, da čeprav na družbenih omrežjih deli veliko fotografij v kopalkah, je to vedno težka odločitev, še posebej zaradi negativnih komentarjev. "V zadnjem času sem objavila kar nekaj fotografij v kopalkah, kar je bolj strašljivo, kot se zdi na prvi pogled. Čeprav sem športnica, dobivam brezobzirne komentarje in berem neprimerne medijske objave, ki govorijo o moji postavi in priznam, da me včasih prizadene. Tudi jaz sem običajen človek in včasih imam neprimerno držo telesa, opazi se maščoba okoli trebuha, celulit na zadnjici ali nimam dovolj polnih košaric. Vedno pa imam v mislih, da mi je moje telo pomagalo doseči neverjetne stvari v življenju in ponosna sem na to, kako močna sem."