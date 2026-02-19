Naslovnica
Tuja scena

Lindsey Vonn v bolnišnici obiskala zvezdnica serije Zakon in red

Milano, 19. 02. 2026 10.28 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
K.A.
Zvezdnici sta dobri prijateljici - skupaj na premieri lani junija.

Še posebej v težkih časih, ko okrevaš po padcu na olimpijskih igrah in več prestanih operacijah, istočasno pa se moraš posloviti še od ljubljenega psička, je podpora prijateljev vredna več kot olimpijsko zlato. Tega se še kako dobro zaveda Lindsey Vonn, ki se je tako izjemno razveselila obiska svoje dobre prijateljice Mariske Hargitay v bolnišnici.

Podpora prijateljev je nekaj najbolj pomembnega v življenju, še posebej takrat, ko se zdi, da se košček po košček rušijo sanje. S tem bi se vsekakor strinjala tudi legendarna Lindsey Vonn, ki je resnično hvaležna, da ima ob sebi prijateljico, kot je Mariska Hargitay.

Mariska je v bolnišnici obiskala prijateljico Lindsey.
Mariska je v bolnišnici obiskala prijateljico Lindsey.
FOTO: Instagram

Zvezdnica serije Zakon in red: enota za posebne primere je v bolnišnici obiskala priljubljeno smučarko, ki se je na zimskih olimpijskih igrah v Italiji ponovno poškodovala. Da je bila njenega obiska in podpore izjemno vesela, je 41-letnica objavila na družbenih omrežjih. Delila je črno-belo fotografijo sebe in prijateljice, na kateri se smejita, ter ob tem pripisala samo emotikone src. S tem je pokazala, kako hvaležna je zanjo.

Po nesrečnem padcu je Lindsey Vonn izjavila: "Vožnja je bila vredna padca. Ko ponoči zaprem oči, ničesar ne obžalujem, ljubezen, ki jo čutim do smučanja, pa še vedno ostaja."

Smučarska zvezdnica, ki je pri padcu utrpela zlom več kosti, je zato že v Italiji prestala več operacij. Okrevanje in dodatne operacije pa jo čakajo tudi v domačih Združenih državah Amerike. Po poročanju tujih medijev naj bi bolnišnico v Trevisu zapustila v nedeljo, 15. februarja, teden dni po nesreči. Da je končno prispela v domovino, je delila dva dni kasneje, objavo s svojo prijateljico pa 16. februarja. Kdaj točno jo je Mariska obiskala, torej ni povsem jasno.

FOTO: Profimedia

62-letna igralka in skoraj dvajset let mlajša smučarka že dolgo prijateljujeta, kdaj in kje sta se spoznali, pa javnosti ni znano. Na družbenih omrežjih si večkrat izkažeta podporo in tako pokažeta, da kljub stalno zasedenim urnikom spremljata življenje druga druge. Smučarka je leta 2010 gostovala v eni od epizod serije, po kateri je igralka najbolj prepoznavna, junija 2025 pa jo je spremljala na premieri njenega dokumentarnega filma Mariska Hargitay: Moja mama Jane.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Hargitayeva je že večkrat izrazila občudovanje do Lindsey Vonn, poimenovala jo je celo superjunakinja. Pred kratkim je na svojem profilu na Instagramu delila tudi fotografijo z raperjem Snoop Doggom, ki je v podporo smučarki nosil majico z njeno podobo. Igralka je tako razkrila, da je tudi sama osebno navijala za zvezdnico, ob opisu pa je pripisala, da ji pošilja ljubezen.

Razlagalnik

Mariska Hargitay je priznana ameriška igralka, ki je najbolj znana po svoji dolgoletni vlogi detektivke Olivie Benson v priljubljeni kriminalistični seriji 'Zakon in red: enota za posebne primere' (Law & Order: Special Victims Unit). Za svojo igro je prejela številne nagrade, vključno z emmyjem in zlatim globusom. Poleg igralske kariere je Mariska tudi ustanoviteljica fundacije Joyful Heart Foundation, ki pomaga žrtvam spolnih napadov in nasilja v družini.

'Zakon in red: enota za posebne primere' je ameriška kriminalistično dramska serija, ki se predvaja od leta 1999 in je ena najdlje predvajajočih se serij v ameriški televizijski zgodovini. Serija se osredotoča na preiskave in pregon kaznivih dejanj, zlasti tistih, ki vključujejo seksualne napade, zlorabe in druge travmatične izkušnje. Znan je po svojem realističnem pristopu k obravnavanju občutljivih tem in močnih igralskih predstavah.

Lindsey Vonn je upokojena ameriška alpska smučarka, ki velja za eno najuspešnejših tekmovalk v zgodovini tega športa. Je dobitnica zlate olimpijske medalje, dvakratna svetovna prvakinja in štirikratna zmagovalka svetovnega pokala v skupnem seštevku. Specializirala se je predvsem v disciplinah smuk in superveleslalom, kjer je dosegla izjemne uspehe in postavila številne rekorde. Kljub številnim poškodbam je nadaljevala svojo kariero in postala navdih mnogim.

Snoop Dogg, rojen kot Calvin Cordozar Broadus mlajši, je vpliven ameriški reper, tekstopisec, igralec in medijska osebnost. Svojo kariero je začel v zgodnjih devetdesetih letih in hitro postal ena ključnih figur zahodnokovinskega hip hopa. Znan je po svojem edinstvenem, sproščenem slogu rapanja in številnih glasbenih uspešnicah. Poleg glasbe je Snoop Dogg sodeloval tudi v številnih filmih in televizijskih oddajah ter postal prepoznaven po svoji vsestranskosti in vplivu v popularni kulturi.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Lindsey Vonn Mariska Hargitay Olimpijske igre 2026 Poškodba smučanja Zlom golenice Zvezdniško prijateljstvo Okrevanje

bibaleze
