Lindsey Vonn v bolnišnici obiskala zvezdnica serije Zakon in red

Podpora prijateljev je nekaj najbolj pomembnega v življenju, še posebej takrat, ko se zdi, da se košček po košček rušijo sanje. S tem bi se vsekakor strinjala tudi legendarna Lindsey Vonn, ki je resnično hvaležna, da ima ob sebi prijateljico, kot je Mariska Hargitay.

Mariska je v bolnišnici obiskala prijateljico Lindsey. FOTO: Instagram

Zvezdnica serije Zakon in red: enota za posebne primere je v bolnišnici obiskala priljubljeno smučarko, ki se je na zimskih olimpijskih igrah v Italiji ponovno poškodovala. Da je bila njenega obiska in podpore izjemno vesela, je 41-letnica objavila na družbenih omrežjih. Delila je črno-belo fotografijo sebe in prijateljice, na kateri se smejita, ter ob tem pripisala samo emotikone src. S tem je pokazala, kako hvaležna je zanjo.

Po nesrečnem padcu je Lindsey Vonn izjavila: "Vožnja je bila vredna padca. Ko ponoči zaprem oči, ničesar ne obžalujem, ljubezen, ki jo čutim do smučanja, pa še vedno ostaja."

Smučarska zvezdnica, ki je pri padcu utrpela zlom več kosti, je zato že v Italiji prestala več operacij. Okrevanje in dodatne operacije pa jo čakajo tudi v domačih Združenih državah Amerike. Po poročanju tujih medijev naj bi bolnišnico v Trevisu zapustila v nedeljo, 15. februarja, teden dni po nesreči. Da je končno prispela v domovino, je delila dva dni kasneje, objavo s svojo prijateljico pa 16. februarja. Kdaj točno jo je Mariska obiskala, torej ni povsem jasno.

Zvezdnici sta dobri prijateljici - skupaj na premieri lani junija. FOTO: Profimedia

62-letna igralka in skoraj dvajset let mlajša smučarka že dolgo prijateljujeta, kdaj in kje sta se spoznali, pa javnosti ni znano. Na družbenih omrežjih si večkrat izkažeta podporo in tako pokažeta, da kljub stalno zasedenim urnikom spremljata življenje druga druge. Smučarka je leta 2010 gostovala v eni od epizod serije, po kateri je igralka najbolj prepoznavna, junija 2025 pa jo je spremljala na premieri njenega dokumentarnega filma Mariska Hargitay: Moja mama Jane.

Hargitayeva je že večkrat izrazila občudovanje do Lindsey Vonn, poimenovala jo je celo superjunakinja. Pred kratkim je na svojem profilu na Instagramu delila tudi fotografijo z raperjem Snoop Doggom, ki je v podporo smučarki nosil majico z njeno podobo. Igralka je tako razkrila, da je tudi sama osebno navijala za zvezdnico, ob opisu pa je pripisala, da ji pošilja ljubezen.