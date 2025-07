Veter Lindsey Vonn razprl obleko, na pomoč priskočila sestra

Pred dnevi so v ZDA podelili nagrade ESPY za uspehe v športu. Po rdeči preprogi se je sprehodila kopica zvezdnikov. Med njimi je bila tudi alpska smučarka Lindsey Vonn .

Ta se je po preprogi sprehodila v rjavi obleki z odprtimi rameni in velikim razporkom, ki je segal vse do spodnjega perila. Zaradi sunka vetra se je razporek še dodatno razprl in razkril več, kot je zvezdnica želela pokazati.

Na pomoč ji je zato priskočila njena sestra Karin Kildow, ki ji je pomagala obleko znova postaviti na svoje mesto. Smučarka je rjavi obleki dodala čevlje z visoko peto, za lase pa je uporabila t. i. moker videz.