Lindsey Vonn vrnila uslugo: Tudi moški bi morali dobiti zaročni prstan

Kot smo že poročali, sta se Lindsey Vonn in Pernell-Karl Sylvester , javnosti bolj znan kot P.K. Subban , avgusta zaročila. P.K. je Vonnovo zasnubil doma in sicer z zaročnim prstanom, okrašenim s smaragdom, zdaj pa je Lindsey storila enako, saj je mnenja, da si tudi moški zaslužijo zaročni prstan.

Na svojih družbenih omrežjih je objavila fotografijo, na kateri P.K. ponosno kaže svoj zaročni prstan in poleg zapisala: "Vesel božič vsem! Za najino drugo obletnico sem vrnila uslugo in P.K.-ja prosila za roko ... In rekel je ja," je bila navdušena. "Govorimo o enakopravnosti, vendar so dejanja glasnejša od besed. Tudi moški bi morali dobiti zaročni prstan in P.K. si to zasluži," je pojasnila in dodala, da komaj čaka poroko.

Upokojena 35-letna olimpijska smučarka in 30-letni hokejist sta se javnosti prvič pokazala junija lani, ko sta na podelitvah glasbenih nagrad CMT skupaj zakorakala na rdečo preprogo. Za Lindsey bo to šest let po ločitvi od Thomasa Vonna drugi skok v zakonski jarem, za Subbana, po drugi strani, bo to prvi zakon.