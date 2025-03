Lindsey Vonn žaluje za psičko: 'Moje srce brez nje ne bo več enako'

Smučarka Lindsey Vonn je psičko prvič s seboj vzela v beli cirkus v sezoni 2015/16 in jo imela pri sebi tudi ob različnih uradnih priložnostih in celo na podelitvah odličij. Vonnova je pred devetimi leti pripovedovala, da je osamljena, in ni skrivala, da si pomaga tudi z antidepresivi. Prav zato je bila psička zanjo zelo pomembna, ko jo je čakala v hotelski sobi. "Vesela me je, ne glede na to, ali sem zmagala ali ne. In prav to potrebujem," je takrat rekla.

Pozneje jo je psička spremljala tudi na pohodih, kolesarskih izletih in odkrivanju svetovnih znamenitosti. "Leteli sva tudi z balonom in se spustili skupaj po slapu. Imeli sva celo svojo televizijsko oddajo. Skupaj sva preživeli ogromno pustolovščin in ustvarili številne spomine," je še dejala smučarka, vesela, da je imela Lucy s seboj na vseh poteh. Ob tem se je za požrtvovalno delo zahvalila tudi veterinarjem.

Zdaj je smučarki ostal še starejši pes, 12-letni Leo, ki okreva po kemoterapiji in raku. "Zdaj je vse kot na začetku. Samo Leo in jaz. Hvaležna sem, da ga še imam." Na novico o smrti psičke Lucy so se odzvali številni smučarski asi. Sožalje so ji na Instagramu med drugimi izrekli tudi smučarski kolegi Felix Neureuther, Mikaela Shiffrin in Sofia Goggia.