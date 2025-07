Lindsey Vonn: Zimske olimpijske igre bodo zame imele grenak priokus

Lindsey Vonn je priznala, da bodo prihajajoče zimske olimpijske igre v Italiji, po smrti njene ljubljene psičke Lucy , zanjo imele grenek priokus. 40-letnica je marca razkrila, da se je morala posloviti od svoje "princese", ki je dočakala devet let. "Grozno je," je športnica za People dejala o izgubi svojega ljubljenčka, ki je bil vedno ob njej. "Potovala je po svetu. Bila je z menoj na zadnjih olimpijskih igrah, zato bo težko biti na igrah brez nje," je dejala in opisala Lucy kot svojo nekdanjo "zanesljivo, zanesljivo spremljevalko".

Smučarka, ki je lanskega novembra razkrila, da se še ne bo upokojila, razmišlja, da bi se s športno upravo poklonila psički. "Morda si bom na čelado ali kam drugam nalepila nalepko ali kaj podobnega," je dejala in dodala: "Moram nekaj storiti zanjo."

Zdaj je smučarki ostal še starejši pes, 12-letni Leo, ki okreva po kemoterapiji in raku. "Zdaj je vse kot na začetku. Samo Leo in jaz. Hvaležna sem, da ga še imam," je ob objavi žalostne novice zapisala. Na novico o smrti psičke Lucy so se odzvali številni smučarski asi. Sožalje so ji na Instagramu med drugimi izrekli tudi smučarski kolegi Felix Neureuther, Mikaela Shiffrin in Sofia Goggia.