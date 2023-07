Lionel Messi družino preselil v Miami, sprejeli so jih Beckhamovi

Družina Lionela Messija se že privaja na življenje v sončnem Miamiju, kamor so se preselili zaradi njegove nove pogodbe s klubom Inter Miami CF. 36-letni nogometaš se je pridružil ekipi Davida Beckhama , ob tej priložnosti pa je potekal svečan sprejem, na katerem sta se srečali dve nogometni družini – Messijevi in Beckhamovi.

Davidova ekipa je že predstavila svojega novega igralca na slovesnosti v Fort Lauderdaleu na Floridi, ki se je je udeležila tudi Victoria Beckham z otrokoma Harper in Cruz . Victoria se je z otroki povzpela na oder, da bi izkazala podporo možu, 12-letna Harper pa je za to priložnost izbrala roza obleko, barvo očetovega kluba.

V Miamiju so Beckhamovi sprejeli Messijeve.

Srečanje nogometnih ikon je bil nepozaben trenutek, družine pa so se na odru pozdravljale z nasmehi, poljubi in objemi. Na predstavitvi se jim je pridružila tudi Antonella Roccuzzo s sinovi Thiagom, Mateom in Cirom, David pa je Messijevo ženo močno objel.